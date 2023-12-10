Бойл наголосив, що якщо США відмовляться від підтримки України, то вони підірвуть цим і підтримку Києва союзниками по трансатлантичному альянсу. Однак, за його словами, на підтримку у США не впливають результати України на полі бою.

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Конгресмен сказав, яким буде вплив на допомогу Україні

Конгресмен-демократ зазначив, що в Палаті представників, за його підрахунками, дві третини підтримують допомогу Україні. Однак він зазначив, що ця підтримка може нівелюватися, якщо спікер Палати Майк Джонсон не винесе законопроєкт щодо допомоги нашій державі на голосування.

Якщо ви спікер-республіканець, ви, зрозуміло, будете дуже стурбовані тим, що якщо ви винесете на розгляд законопроєкт, який передбачає будь-яку допомогу Україні, це може бути використано проти вас як частина внутрішнього перевороту, що ми бачили в останні пару місяців,

– сказав він.

Водночас Бойл зауважив, що, незалежно від того, що саме відбувається на полях битв і чи були виконані завдання контрнаступу, чи ні, США будуть залишатися відданими підтримці Україні. За його словами, те, що відбувається з підтримкою республіканців, це про те, що відбувається всередині партії.

Конгресмен пояснив, що наразі в Республіканській партії є три течії. Першу з них, становить трохи більш ніж половина – це ті, хто віддані традиційним принципам активної зовнішньої політики партії й не бояться висловлювати свою позицію.

Другими, за словами Бойла, є ізоляціоністи, які активно виступають проти підтримки України. Він пояснив, що хоча вони в абсолютній меншості, але їх "найбільше чути та їхній вплив зростає".

В останню групу, як зазначив конгресмен, входить спікер Палати представників Майк Джонсон. Це ті республіканці, які поділяють ті ж принципи, що й перша група, але бояться, що підтримка України може коштувати їм поразки на наступних внутрішньопартійних виборах. Однак саме від них залежить подальша підтримка України.

На ставлення виборців-республіканців до України впливає поєднання ізоляціоністських настроїв, поширених в американському суспільстві, та антиукраїнських заяв колишнього президента Дональда Трампа та телеведучого Такера Карлсона.

"Такер Карлсон – один з них, але він не єдиний. Є й інші на Fox News і подібних ЗМІ, які чинять сильний тиск на республіканців у Конгресі. І ті бояться програти наступні внутрішньопартійні вибори через ці гучні голоси правих, які відверто агітують проти України", – наголосив Бойл.

За словами конгресмена Бойла, тиск з боку Трампа та правих ЗМІ є основною перешкодою, яка заважає підтримці республіканцями фінансування України.

З усім тим, конгресмен залишається оптимістичним, спираючись на свій минулий досвід, здавалося б, непереборних переговорів у Конгресі, які зрештою привели до проривів.

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