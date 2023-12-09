Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ, політолог Тарас Березовець. Він переконаний, що попри чвари в Конгресі, американські політики все ще зуміють дійти згоди в життєво важливому для національних інтересів США питанні.

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Що заважає погодженню допомоги Україні

Історично демократи завжди виступали за лібералізацію міграційної політики, що є важливим для їхнього електорату. Зокрема, за Демократичну партію часто голосують нещодавно прибулі до США мігранти, що набули громадянства.

"Якщо демократи повністю приймуть ультиматум республіканців стосовно міграційної політики, вони програють не лише президентські вибори, а й проміжні вибори до Конгресу", – припустив Березовець.

Чому компроміс усе ж таки можливий

Втім, якщо рішення про виділення мільярдів доларів на допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню не буде ухвалене до 15 грудня, у адміністрації Байдена є "план Б". В чому він полягає, поки що не розголошують. Однак станом на зараз "план А" залишається чинним, адже Білий дім оголосив, що готовий до компромісів із республіканцями в цьому питанні.

"Треба розуміти, що Джозеф Байден – один із найдосвідченіших американських політиків, якого вперше обрали до Конгресу ще в 1973 році. Він вже понад 50 років є американським топполітиком, який шляхом переконувань і поступок здатен досягти потрібної йому мети", – переконаний політолог.

Якими аргументами Байден намагається переконувати республіканців