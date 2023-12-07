Как пишут в издании CGTN America, проект Сената США по поводу помощи Украине и Израилю не набрал достаточного количества голосов, чтобы выставить его на голосование. Журналисты отмечают, что голосование по состоянию на полночь 7 декабря по киевскому времени продолжается. Следовательно, есть вероятность, что все еще может измениться. Как только будет актуальна информация – 24 Канал непременно известит вас.

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Обновлено! По состоянию на 00:40 по Киеву есть уточнения по поводу блокировки Сенатом США шага демократов по продвижению законопроекта. Причина: республиканцы требуют ужесточения мер контроля на границе с США. Собственно, Джо Байден ранее делал им предложение по этому поводу, но они отказались.

Байден отреагировал на промедление Сената

В 00:35 7 декабря по Киеву на его странице в сети X появилось сообщение. В нем президент США подчеркнул, что Конгресс должен принять дополнительное финансирование для Украины до того, как он уйдет на праздничные каникулы.

Если этого не сделать, Путин рискует получить самый большой подарок, на который он мог надеяться и отказаться от нашего глобального лидерства. Это не может ждать,

– подчеркнул он.

Обратим внимание, что предшествовало этому обращение Джо Байдена к Конгрессу. В нем он призвал не дать возможности Путину победить, лишив Украину необходимой поддержки.

Байден призвал республиканцев голосовать "За"

6 декабря президент обратился к конгрессу США. Он призвал выделить более 100 миллиардов долларов. Из этой суммы на финансирование помощи Украине предусмотрено 60 миллиардов.

Сегодняшнее голосование будут помнить долго. Обернемся ли мы спиной к делу свободы и воли? Мы не можем дать Путину выиграть. Мы не можем допустить срыва поставок в Украину. Радикальные республиканцы держат в заложниках помощь Украине,

– заявил он.

Американский лидер обратился также к республиканцам, блокирующим решения. Он подчеркнул, что реально поддерживает решение о защите границ, которое республиканцы лоббируют. В то же время, отметил, что Конгресс должен внести изменения в эмиграционную систему, ведь она пока не работает.

Президент США отметил, что делал предложение республиканцам. Но они, уверил он, компромисс отвергли. Байден во время обращения отметил, что "это не вызов, они готовы нанести удар по Украине фактически".