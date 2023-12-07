Як пишуть у виданні CGTN America, проєкт Сенату США щодо допомоги Україні й Ізраїлю не набрав достатню кількість голосів, щоб виставити його на голосування. Журналісти зазначають, що голосування, станом на північ 7 грудня за київським часом, триває. Відтак, є ймовірність, що все ще може змінитися. Щойно буде актуальна інформація – 24 Канал неодмінно сповістить вас.

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Оновлено! Станом на 00:40 за Києвом є уточнення щодо блокування Сенатом США кроку демократів щодо просування законопроєкту. Причина: республіканці вимагають посилення заходів контролю на кордоні зі США. Власне, Джо Байден раніше робив їм пропозицію щодо цього, але вони відмовилися.

Звернімо увагу, що передувало цьому звернення Джо Байдена до Конгресу. В ньому він закликав не дати можливості Путіну перемогти, позбавивши Україну необхідної підтримки.

Байден закликав республіканців голосувати "За"

6 грудня президент звернувся до конгресу США. Він закликав виділити понад 100 мільярдів доларів. З цієї суми на фінансування допомоги Україні передбачені 60 мільярдів.

Сьогоднішнє голосування будуть пам'ятати довго. Чи повернемось ми спиною до справи свободи та волі? Ми не можемо дати Путіну виграти. Ми не можемо допустити зриву постачання в Україну. Радикальні республіканці тримають в заручниках допомогу Україні,

– заявив він.

Американський лідер звернувся також до республіканців, котрі блокують рішення. Він наголосив, що реально підтримує рішення щодо захисту кордонів, яке республіканці лобіюють. Водночас зазначив, що Конгрес повинен внести зміни до еміграційної системи, адже вона наразі не працює.