У своїй емоційній промову Джо Байден наголосив, що США не можуть дати Владіміру Путіну перемогти. Цими словами він намагався достукатися до Конгресу, який зволікає з наданням Україні допомоги.

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Закликав схвалити запит на понад 100 мільярдів

Джо Байден 6 грудня звернувся до Конгресу США, закликаючи його схвалити врешті запит на понад 100 мільярдів доларів. Зауважимо, що з цієї суми 60 мільярдів передбачені на фінансування допомоги саме нашої держави.

Сьогоднішнє голосування будуть пам'ятати довго. Чи повернемось ми спиною до справи свободи та волі? Ми не можемо дати Путіну виграти. Ми не можемо допустити зриву поставок в Україну. Радикальні республіканці тримають в заручниках допомогу Україні,

– заявив він.

Потрібно притягнути Путіна до відповідальності

Джо Байден наголосив, що всі ми бачили жорстокість, від якої потерпає Україна. Він додав, що Росія вторглася на територію нашої держави та коїть звірства проти цивільного населення.

Він зазначив, що тисячі українських дітей викрали. Також Росія намагається занурити Україну в темряву та холод. І що за всі воєнні злочини потрібно притягнути до відповідальності Владіміра Путіна.

І вже майже два роки величний народ України захищається від амбіцій Путіна домінувати в Україні. США повинні пишатися тим, що ми допомагаємо Україні досягнути успіху, надаємо зброю, надаємо боєприпаси,

– заявив він.

Він додав, що щойно зустрічався з лідерами "Групи семи". Вони затвердили, що готові підтримувати Україну надалі. Джо Байден наголосив, що не готовий відмовитися від допомоги нашій державі.