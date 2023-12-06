Джо Байден заявив, що на його рішення балотуватись впливає Дональд Трамп. Точніше його рішення щодо президентських виборів.
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Що сказав Байден про вибори в США
Якби Трамп не балотувався, я не впевнений, що балотувався б. Але ми не можемо дозволити йому перемогти,
– заявив Джо Байден.
За його словами, Дональд Трамп "більше не ховає м'яча", адже він каже, що збирається робити, не приховуючи своїх намірів.
Президент США також розкритикував Трампа за його радикальну програму, якщо він повернеться на посаду.
Коротко про вибори в США
- Президентські вибори в США заплановані на 5 листопада 2024 року. Дональд Трамп вже повідомив про своє бажання балотуватись та навіть зняв передвиборчий ролик, у якому похизувався дружбою з диктаторами Владіміром Путіним та Кім Чен Ином.
- Щодо війни в Україні, то Трамп переконував, що нібито завершить її протягом 24 годин з моменту його обрання, запропонувавши "справедливу угоду". У відповідь на ці слова Володимир Зеленський сказав, що Дональд Трамп вже був президентом, і тоді була війна. Водночас тоді Трамп не розв'язав цього питання.
- Щодо ймовірного переобрання Трампа, то президент України сказав, чи боїться цього. Зеленський зауважив, що українців непокоять окремі голоси в Республіканській партії США, представником якої власне і є Трамп. Адже політика Сполучених Штатів щодо України може змінитися.