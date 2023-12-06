Джо Байден заявив, що на його рішення балотуватись впливає Дональд Трамп. Точніше його рішення щодо президентських виборів.

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Що сказав Байден про вибори в США

Якби Трамп не балотувався, я не впевнений, що балотувався б. Але ми не можемо дозволити йому перемогти,

– заявив Джо Байден.

За його словами, Дональд Трамп "більше не ховає м'яча", адже він каже, що збирається робити, не приховуючи своїх намірів.

Президент США також розкритикував Трампа за його радикальну програму, якщо він повернеться на посаду.

Коротко про вибори в США