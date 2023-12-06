Джо Байден заявил, что на его решение баллотироваться влияет Дональд Трамп. Точнее, его решение относительно президентских выборов.

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Что сказал Байден о выборах в США

Если бы Трамп не баллотировался, я не уверен, что баллотировался бы. Но мы не можем позволить ему победить,

– заявил Джо Байден.

По его словам, Дональд Трамп "больше не прячет мяч", ведь он говорит, что собирается делать, не скрывая своих намерений.

Президент США также подверг критике Трампа за его радикальную программу, если он вернется на должность.

Кратко о выборах в США