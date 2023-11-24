Кандидат от Республиканской партии упомянул в негативном ключе и о своем оппоненте – действующем президенте США Джо Байдене.

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Трамп в видео пытается рассказать о своих "исключительных достижениях" во внешней политике: показал, как давит руки двум лидерам террористических режимов.

Далее Трамп манипулятивно показывает, какими были цены на топливо в США при его каденции.

А в конце видео добавляет нарезку комических моментов с действующим главой Белого дома с надписью: "Мы ушли от этого к этому".

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