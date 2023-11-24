Кандидат от Республиканской партии упомянул в негативном ключе и о своем оппоненте – действующем президенте США Джо Байдене.
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Трамп в видео пытается рассказать о своих "исключительных достижениях" во внешней политике: показал, как давит руки двум лидерам террористических режимов.
Далее Трамп манипулятивно показывает, какими были цены на топливо в США при его каденции.
А в конце видео добавляет нарезку комических моментов с действующим главой Белого дома с надписью: "Мы ушли от этого к этому".
Предвыборный ролик Трампа: видео
Какие шансы Трампа снова стать президентом
- Социологические прогнозы свидетельствуют, что у Дональда Трампа есть достаточно высокие шансы вернуться в Белый дом. В то же время аналитики видят в этом геополитическую угрозу.
- Трамп поддерживает 59% опрошенных граждан США. В то время как действующий лидер Соединенных Штатов Джо Байден получил всего 37%.