Кандидат від Республіканської партії згадав у негативному ключі й про свого опонента – чинного президента США Джо Байдена.

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Трамп у відео намагається розповісти про свої "виняткові досягнення" у зовнішній політиці: показав як тисне руки двом лідерам терористичних режимів.

Далі Трамп маніпулятивно показує, якими були ціни на паливо у США за його каденції.

А наприкінці відео додає нарізку комічних моментів з чинним главою Білого дому з надписом: "Ми пішли від цього, до цього".

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