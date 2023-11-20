Про це 24 Каналу розповів політолог-міжнародник Руслан Осипенко. На його переконання, Дональд Трамп має всі шанси для того, щоб, використовуючи популістичні гасла, здобути перемогу на президентських виборах 2024 року.

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Чому у Трампа високі рейтинги

Дональд Трамп, втретє поспіль балотуючись на пост президента США, насправді бореться за виживання. Він має два шляхи: або сісти до в’язниці, або стати президентом.

Справа в тому, що його звинувачують у численних злочинах – від спроби захоплення влади до фінансових маніпуляцій та навіть згвалтувань. А ставши президентом, Трамп отримає статус неосудного на термін виконання своїх обов'язків.

В американському суспільстві є запит на те, щоб зламати регулярний прихід системних політиків до влади, які начебто "відірвалися від народу" й не зважають на його потреби,

– пояснив Осипенко.

Саме цей запит і використовує Дональд Трамп задля вирішення своєї особистої проблеми – уникнення тюремного строку. Завдяки своїй несистемності він виглядає привабливим в очах республіканських виборців і навіть може повернутися до президентського крісла в Білому домі.

Хто може кинути виклик Трампу в Республіканській партії Дональд Трамп має підтримку понад 40% республіканських виборців, тому дозволяє собі не відвідувати дебати. Ці відсотки він здобув, використовуючи радикальні гасла, яких можуть не поділяти більш помірковані прихильники партії. Тому кинути виклик експрезиденту може лише Нікі Гейлі – колишня губернаторка та постпред США в ООН. Після останніх дебатів почала обходити Рона Десантіса й поступово стає другою найпопулярнішою кандидаткою від республіканської партії. При цьому у Гейлі є важливий козир: порівняно із Трампом вона має нижчий антирейтинг, що з вищою ймовірністю дозволить їй перемогти Джозефа Байдена. Цей сценарій був би також вельми позитивним для України, яку Гейлі готова підтримувати й надалі, називаючи нас "проамериканською країною".

Чим загрожує зміна курсу Сполучених Штатів

На заваді переобрання Байдена на новий термін стоїть три чинники:

економічні показники Сполучених Штатів, які довго відновлюються після пандемії Covid-19 та кризи, що спричинена агресією Кремля. І попри те, що американська економіка вже почала відновлюватися, інфляція в країні залишається високою;

міграційна політика демократичної партії, яка вважає не має нічого проти регульованої еміграції до США, які від своїх початків є "країною емігрантів"; водночас Трамп виступає за повну заборону прийому нових емігрантів, і така позиція є популярнішою в країні, де 63% незадоволені імміграцією.

вік чинного президента Джозефа Байдена, якому нещодавно виповнилося 81; парадоксально, але аналогічного занепокоєння щодо Дональда Трампа, якому 77, немає.

Водночас у демократичній партії практично немає інших кандидатів, які б могли б скласти конкуренцію чинному президенту. Через це демократи потрапили в ситуацію, коли будь-який крок погіршуватиме їхнє становище.

Руслан Осипенко про перспективи обрання Трампа президентом США: дивіться відео

Цим зараз користуються реакційні MAGA-республікаці, які бачать пріорітетом першочергове вирішення внутрішньоамериканських проблем попри те, що сьогодні саме в зовнішній політиці вирішується майбутнє США. Саме через їхню принципову позицію рішення про надання допомоги Ізраїлю та Україні залишається неприйнятим вже понад місяць.

США можуть вирівняти економічну ситуацію в країні, спрямувавши кошти (витрачені на підтримку країн-партнерок – 24 Канал) "всередину", але тоді вони потраплять під вплив диктаторських режимів (які посиляться за той час, поки Сполучені Штати дотримуватимуться ізоляціонізму – 24 Канал),

– припустив політолог.

Втім, на пересічного американця більший вплив справляє не аргумент Байдена про корисну інвестицію в безпеку інших держав, а популістичні гасла про те, що відмова від підтримки союзників США призведе до покращення якості життя в країні.

З огляду на це, виникає загроза, що в боротьбі за владу партійні інтереси можуть стати вищими за національні інтереси США. А це своєю чергою може призвести до того, що Сполучені Штати перестануть бути глобальним лідером.

Чому затримується рішення про допомогу Україні та Ізраїлю