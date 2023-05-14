Про це в інтерв'ю італійським ЗМІ заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 Канал.
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Трамп не зміг завершити війну
Зеленський розповів, що мав зустріч з Трампом, коли той був президентом.
Тоді не було повномасштабного вторгнення, але була війна. Я не впевнений, що він тоді був глибоко в цьому питанні, але він не розв'язав це питання,
– зауважив президент.
Він додав, що ніхто не розв'язав це питання.
"І через те, що ніхто не вирішив, ми не змогли вийти з цієї ситуації, Путін і отримав сигнал: "Тобто можна так. Трішечки треба почекати, треба попрацювати з країнами й можна піти далі". Ось чому він пішов далі", – наголосив український лідер.
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Чи хоче Трамп перемоги України
В ефірі CNN на початку травня журналістка тричі запитала Дональда Трампа, чи хотів би він, щоб Україна виграла війну.
Я хочу, щоб всі перестали помирати – і росіяни, і українці,
– заявив експрезидент США.
За його словами, Європа повинна вкладати у підтримку України не менше, ніж США. Мовляв, Сполучені Штати дають 170 мільярдів доларів, а Європа – лише 20.
"Має бути порівну", – вважає Трамп.
Окрім цього, він почав розповідати, що зможе припинити повномасштабну війну в Україні за 24 години, якщо знову стане президентом.
"Я зустрінуся з Путіним, я зустрінуся із Зеленським. Обидва мають слабкі сторони, в обох є сильні сторони. Тож упродовж 24 годин це буде влагоджено. Це завершиться", – заявив Трамп.