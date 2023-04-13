Про це 24 Каналу розповів громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін. За його словами, минула каденція Трампа добре продемонструвала його залежність від Владіміра Путіна.

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Ймовірність перемоги невелика

Нещодавно держсекретар США Ентоні Блінкен під час розмови з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою заявив, що Сполучені Штати підтримуватимуть України до перемоги. Втім на майбутніх виборах може бути новий лідер з власним баченням щодо допомоги Україні.

Кожна адміністрація (президента – 24 Канал) унікальна своїм підходом до справ. Адміністрація Байдена відрізнялась від Адміністрації Обами, хоча обидва, здавалося б, демократи. Тим паче Байден був віцепрезидентом за час Обами. У республіканців теж є різні політики та різні варіанти того, як вони будуть розглядати зовнішню політику,

– розповів Юрій Рашкін.

Підтримка Дональда Трампа зараз зростає, але не через залучення нових виборців, а через те, що все менше людей підтримують губернатора Флориди Рона Десантіса. Втім це все ж вплине на шанси Трампа перемогти. За словами американського політика, це гарантовано дає йому номінацію від Республіканської партії у першому турі.

У такому випадку, в другому турі виборів Трампу доведеться протистояти демократам.

"Якщо це буде Байден, то, напевне, Дональд Трамп програє. Хоч і зараз ця ймовірність 50/50, але все ж вважають, що якщо дивитися по штатах, то Байдена мають переобрати", – заявив Рашкін.

Часто так трапляється, що якщо у другому турі зустрічаються два кандидати, які до того вже були, то перевагу надають тому, хто вже вигравав.

Юрій Рашкін про підтримку України за можливої перемоги Трампа: дивитись відео

Трамп – пропутінський кандидат

Якщо Дональд Трамп опинитися у Білому домі, то це може бути загрозою для національної безпеки України. Невідомо, скільки українських агентів Трамп міг здати Кремлю, коли він запрошував Сєргєя Лаврова на зустріч та розголошував йому секретну інформацію.

Це людина (Трамп – 24 Канал), яка виконувала повістку Путіна і робила все, що йому було необхідно впродовж чотирьох років. Мовиться і про вихід з Сирії, і про здачу Афганістану Талібану. Нашкодив усім, кому тільки можна за виключенням Владіміра Путіна,

– наголосив політик.

За його словами, досі є американці, які сліпо вірять Трампу і не готові приймати нову інформацію про нього. Попри те, багато людей тепер розуміють, що Дональд Трамп – це людина, яка нехтує законом та згодна на все, що завгодно, якщо це буде йому вигідно.

Необхідно зауважити, що після обрання Трампа у 2016 році, він ввів єдину зміну у політиці республіканців, яка стосувалась України.

"У всьому іншому Трамп – це аполітична людина, яка налаштована на те, щоб владнати стосунки з Путіним. Якщо для цього йому доведеться здати Україну – то він це вже намагався зробити, говорячи з Зеленським", – зауважив Рашкін.

Дональда Трампа може дещо сповільнити прокуратура, хоч він може подаватися на посаду президента навіть із в'язниці. Але це тяжкий "вантаж" для республіканців, оскільки згідно з опитуванням населення, без Трампа у них низький рівень підтримки.

Справа Дональда Трампа: що відомо