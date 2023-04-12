У розмові державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив на важливості весняного контрнаступу. За його словами, від успіху нашої держави залежить мир і безпека в Європі.

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США підтримуватимуть Україну

Прессекретар Держдепу США Ведант Патель зазначив, що Блінкен із Кулебою обговорили процес підготовки до весняного контрнаступу. Зокрема, мовилося про обіцянки союзників і партнерів, які стосувалися надання безпекової допомоги.

Блінкен підкреслив, що успіх України є життєво важливим для миру і безпеки в Європі, і підтвердив готовність Сполучених Штатів підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно,

– зазначають у пресслужбі.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що Ентоні Блінкен не лише підтвердив залізну підтримку США. Він також рішуче відкинув будь-які спроби поставити під сумнів здатність нашої держави здобути перемогу на полі бою.

США залишаються надійним партнером України, який націлений на просування нашої перемоги та забезпечення справедливого миру,

– підкреслив міністр.

Зауважимо, що у Пентагоні вже озвучили свій прогноз щодо успішності контрнаступу ЗСУ. Своїми думками з цього приводу поділився глава Пентагону Ллойд Остін.

Деталі відомі вузькому колу людей

За словами Ллойда Остіна, у ЗСУ є все необхідне для успішного контрнаступу. Він також зауважив, що наша держава має план. Також глава Пентагону підкреслив, що деталі відомі лише президентові Володимиру Зеленському та іншим представникам керівництва України.

Він також додав, що США навчили, а також підготували величезну кількість особового складу. Нам також надали велику кількість платформ. Тож він припустив, що наше військо достатньо готове до продовження наступальних дій і операцій.

Тим часом прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що до контрнаступу наші військові можуть перейти влітку 2023 року. Причому, за його словами, найсильніший тиск відчувають від суспільства, а не міжнародних партнерів.