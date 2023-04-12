В разговоре государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил важность весеннего контрнаступления. По его словам, от успеха нашего государства зависит мир и безопасность в Европе.

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США будут поддерживать Украину

Пресс-секретарь Госдепа США Ведант Патель отметил, что Блинкен с Кулебой обсудили процесс подготовки к весеннему контрнаступлению. В частности, говорилось об обещаниях союзников и партнеров, которые касались оказания помощи.

Блинкен подчеркнул, что успех Украины жизненно важен для мира и безопасности в Европе, и подтвердил готовность Соединенных Штатов поддерживать Украину столько, сколько потребуется,

– отмечают в пресс-службе.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Энтони Блинкен не только подтвердил железную поддержку США. Он также решительно отверг любые попытки подвергнуть сомнению способность нашего государства одержать победу на поле боя.

США остаются надежным партнером Украины, нацеленным на продвижение нашей победы и обеспечение справедливого мира,

– подчеркнул министр.

Заметим, что в Пентагоне уже озвучили свой прогноз успешности контрнаступления ВСУ. Своими мыслями по этому поводу поделился глава Пентагона Ллойд Остин.

Детали известны узкому кругу людей

По словам Ллойда Остина, в ВСУ есть все необходимое для успешного контрнаступления. Он также отметил, что у нашего государства есть план. Также глава Пентагона подчеркнул, что детали известны только президенту Владимиру Зеленскому и другим представителям руководства Украины.

Он также добавил, что США научили, а также подготовили огромное количество личного состава. Нам также предоставили большое количество платформ. Он предположил, что наше войско достаточно готово к продолжению наступательных действий и операций.

Тем временем премьер-министр Денис Шмигаль отметил, что к контрнаступлению наши военные могут перейти летом 2023 года. Причем, по его словам, самое сильное давление ощущают от общества, а не международных партнеров.