Остин уверен, что у ВСУ есть все необходимое для успеха. У Украины уже есть план. В то же время, глава Пентагона подчеркнул: детали знает только президент Владимир Зеленский и другие представители руководства страны.

Обратите внимание Приблизит финал войны, – Подоляк о предстоящем контрнаступлении ВСУ

Мы научили, подготовили огромное количество личного состава и предоставили большое количество платформ. Я думаю, что они (ВСУ – 24 Канал) достаточно готовы к продолжению (наступательным – 24 Канал) действий и операций,

– подчеркнул Остин.

Что говорят о наступлении ВСУ в Кабмине

Денис Шмигаль отметил, что украинские защитники и защитницы могут перейти к масштабному контрнаступлению уже летом 2023 года. Самое мощное давление на его старт ощущается собственно от общества. Премьер-министр подчеркнул, что официальный Киев пока совершенно не испытывает давления со стороны партнеров относительно того, когда лучше начать контрнаступление.

Украина уже неоднократно доказала, что может успешно идти в наступление и добиваться мощных результатов. Между тем, от стран-союзниц Украина надеется на увеличение военного потенциала. В частности, речь идет о боеприпасах, самолетах и бронетехнике.