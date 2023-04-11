Об этом в эфире 24 Канала заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Также он объяснил, почему на самом деле никакого "слива документов о контрнаступлении" не было.

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Контрнаступление – это вопрос справедливости

Михаил Подоляк отметил, что дату контрнаступления сообщать не будут, ведь о нем нужно говорить по факту. Контрнаступление крайне важно для Украины.

Контрнаступление – это не просто абстрактная военная операция. Это вопрос справедливости. Без контрнаступления мы не получим результатов, которыми должна закончиться эта война,

– подчеркнул он.

Также советник главы ОПУ прокомментировал недавний якобы "слив контрнаступления ВСУ". Он подчеркнул, что никаких документов о направлениях наступления украинских защитников не существует.

"Это никакой не "слив". Никаких документов о конкретных направлениях не существует. Сегодня это только нарабатывают, исходя из того, какой ресурс и на какой момент мы будем иметь для того, чтобы проводить те или иные действия", – объяснил чиновник.

Контрнаступление ВСУ: главное