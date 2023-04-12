Остін впевнений, що ЗСУ мають усе необхідне для успіху. Україна вже має план. Водночас глава Пентагону наголосив: деталі знає тільки президент Володимир Зеленський та інші представники керівництва країни.

Зверніть увагу Наблизить фінал війни, – Подоляк про майбутній контрнаступ ЗСУ

Ми навчили, підготували величезну кількість особового складу та надали велику кількість платформ. Я думаю, що вони (ЗСУ – 24 Канал) достатньо готові до продовження (наступальних – 24 Канал) дій та операцій,

– наголосив Остін.

Що кажуть про наступ ЗСУ у Кабміні

Денис Шмигаль зауважив, що українські захисники та захисниці можуть перейти до масштабного контрнаступу вже влітку 2023 року. Найпотужніший тиск щодо його старту відчувається власне від суспільства. Прем'єр-міністр наголосив, що офіційний Київ наразі абсолютно не відчуває тиску з боку партнерів щодо того, коли краще почати контрнаступ.

Україна вже неодноразово довела, що може успішно йти у наступ та досягати потужних результатів. Тим часом від країн-союзниць Україна сподівається збільшення військового потенціалу. Зокрема, мовиться про боєприпаси, літаки та бронетехніку.