Дональд Трамп не визнає себе винним. Формальний арешт із колишнього президента зняли.
Зверніть увагу Трампу пред'являють звинувачення: що відбувається у залі суду
Колишній президент США Дональд Трамп покинув залу суду після того, як йому висунули обвинувачення. Він не дав жодного коментаря і одразу ж відправився до свого кортежу.
Джерело:CNN
Дональд Трамп не визнає себе винним. Формальний арешт із колишнього президента зняли.
Зверніть увагу Трампу пред'являють звинувачення: що відбувається у залі суду