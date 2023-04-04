Трапилося це перед початком суду в Нью-Йорку. Перебуватиме Дональд Трамп в офісі окружного прокурора Манхеттена під вартою до його початку.

До теми Арешт і суд над Трампом: що буде далі та як це вплине на його президентські амбіції

Що відбувається у залі суду

22:07 Обвинувальний акт, який минулого тижня повернуло велике журі проти колишнього президента Дональда Трампа, був розпечатаний.

22:06 Дональд Трамп, як і очікувалося, не визнає себе винним за 34 пунктами звинувачення. Вони пов’язані з розслідуванням виплати грошей актрисі фільмів для дорослих Стормі Деніелс під час президентської кампанії 2016 року.

21:58 Перед тим, як увійти в зал суду, колишній президент Дональд Трамп не зробив жодних заяв, як цього очікували деякі радники. Колишній директор із комунікацій Білого дому Трампа Алісса Фара Гріффін заявила, що "це вказує на те, що те, що він побачив в обвинувальному акті, потенційно йде далі, ніж він очікував".

21:45 За даними CNN скляні двері Манхеттенського кримінального суду, де відбувається судове засідання, цього разу затемнені. Це ще один із додаткових заходів безпеки.

21:34 Дональд Трамп увійшов до зали суду в Нью-Йорку для пред’явлення звинувачень. Подробиці щодо звинувачень, висунутих йому, стануть відомі, коли буде розкрито обвинувальний висновок великого журі.

Кайданки на Трампа не надіватимуть

Варто зауважити, що на суді Дональд Трамп стане першим президентом США в історії, якому пред'явлено кримінальне звинувачення. Наразі навколо його обвинувачення багато подробиць все ще невідомі. Тож журналісти CNN припустили, як розвиватимуться події далі.

Передусім секретна служба супроводить Дональда Трампа до офісу окружного прокурора, який знаходиться в тій же будівлі, що й суд. Там слідчі отримають протокол, який передбачає взяття відбитків пальців експрезидента. Також на цьому етапі вони повинні зробити й його фотознімок, як це роблять зазвичай. Однак джерела, які знайомі з підготовкою, не впевнені, чи відбудеться це саме сьогодні. Зокрема й тому, що є побоювання, що він може втекти.

Після попередніх підготувань Дональда Трампа проведуть до зали суду. Однак, попри це, арешт політика перед висуненням звинувачень вважають формальним, тож кайданки на нього, ймовірно, не надіватимуть. Одним з аргументів такого припущення є й те, що він залишатиметься під постійним захистом правоохоронних органів.

Зверніть увагу! Розслідування проти Трампа стосувалося грошових виплат, зроблених актрисі фільмів для дорослих Стормі Деніелс під час президентської кампанії 2016 року. Також спеціальний прокурор Джек Сміт все ще продовжує розслідування ролі Трампа в нападі на Капітолій і обробці секретних документів в Мар-а-Лаго. Спеціальне велике журі округу Фултон завершило розслідування спроб скасувати вибори 2020 року в Джорджії.

Після суду експрезидента США відпустять, однак з умовою

Коли ж Трамп прибуде до зали суду, йому офіційно висунуть звинувачення. Очікується, що судове засідання буде швидким та звичайним, хоч й представляє історичний момент в історії США.

Варто зауважити, що новинні видання не зможуть транслювати обвинувачення в прямому ефірі. Про це сказав суддя, відхиливши запит кількох медіаорганізацій. Проте п’ятьом фотографам дозволять сфотографувати Трампа та зал суду до початку слухання.

Після засідання Дональда Трампа відпустять до його резиденції Мар-а-Лаго, що у Флориді.

Після притягнення до суду Трамп майже напевно буде звільнений під підписку про невиїзд. Цілком можливо, хоча й малоймовірно, що можуть бути встановлені умови для його подорожі,

– наголосили в CNN.

Коли ж судове засідання завершиться, Дональд Трамп вирушить до аеропорту, щоб повернутися в резиденцію. Очікується, що ввечері цього ж дня в Мар-а-Лаго він проведе публічний виступ.