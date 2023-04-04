Трапилося це перед початком суду в Нью-Йорку. Перебуватиме Дональд Трамп в офісі окружного прокурора Манхеттена під вартою до його початку.
До теми Арешт і суд над Трампом: що буде далі та як це вплине на його президентські амбіції
Що відбувається у залі суду
Кайданки на Трампа не надіватимуть
Варто зауважити, що на суді Дональд Трамп стане першим президентом США в історії, якому пред'явлено кримінальне звинувачення. Наразі навколо його обвинувачення багато подробиць все ще невідомі. Тож журналісти CNN припустили, як розвиватимуться події далі.
Передусім секретна служба супроводить Дональда Трампа до офісу окружного прокурора, який знаходиться в тій же будівлі, що й суд. Там слідчі отримають протокол, який передбачає взяття відбитків пальців експрезидента. Також на цьому етапі вони повинні зробити й його фотознімок, як це роблять зазвичай. Однак джерела, які знайомі з підготовкою, не впевнені, чи відбудеться це саме сьогодні. Зокрема й тому, що є побоювання, що він може втекти.
Після попередніх підготувань Дональда Трампа проведуть до зали суду. Однак, попри це, арешт політика перед висуненням звинувачень вважають формальним, тож кайданки на нього, ймовірно, не надіватимуть. Одним з аргументів такого припущення є й те, що він залишатиметься під постійним захистом правоохоронних органів.
Після суду експрезидента США відпустять, однак з умовою
Коли ж Трамп прибуде до зали суду, йому офіційно висунуть звинувачення. Очікується, що судове засідання буде швидким та звичайним, хоч й представляє історичний момент в історії США.
Варто зауважити, що новинні видання не зможуть транслювати обвинувачення в прямому ефірі. Про це сказав суддя, відхиливши запит кількох медіаорганізацій. Проте п’ятьом фотографам дозволять сфотографувати Трампа та зал суду до початку слухання.
Після засідання Дональда Трампа відпустять до його резиденції Мар-а-Лаго, що у Флориді.
Після притягнення до суду Трамп майже напевно буде звільнений під підписку про невиїзд. Цілком можливо, хоча й малоймовірно, що можуть бути встановлені умови для його подорожі,
– наголосили в CNN.
Коли ж судове засідання завершиться, Дональд Трамп вирушить до аеропорту, щоб повернутися в резиденцію. Очікується, що ввечері цього ж дня в Мар-а-Лаго він проведе публічний виступ.