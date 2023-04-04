Случилось это перед началом суда в Нью-Йорке. Находиться Дональд Трамп в офисе окружного прокурора Манхэттена под стражей до его начала.
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Что происходит в зале суда
Наручники на Трампа не будут надевать
Следует отметить, что на суде Дональд Трамп станет первым президентом США в истории, которому предъявлено уголовное обвинение. В настоящее время вокруг его обвинения многие подробности все еще неизвестны. Так что журналисты CNN предположили, как будут развиваться события дальше.
Прежде всего секретная служба сопроводит Дональда Трампа в офис окружного прокурора, который находится в том же здании, что и суд. Там следователи получат протокол, предусматривающий взятие отпечатков пальцев экс-президента. Также на этом этапе они должны сделать и его фотографию, как это делают обычно. Однако источники, знакомые с подготовкой, не уверены, произойдет ли это именно сегодня. В том числе и потому, что есть опасения, что он может убежать.
После предварительных подготовок Дональда Трампа проведут в зал суда. Однако, несмотря на это, арест политика перед выдвижением обвинений считают формальным, поэтому наручники на него, вероятно, не будут надевать. Одним из аргументов такого предположения является и то, что он будет оставаться под постоянной защитой правоохранительных органов.
После суда экс-президента США отпустят, однако с условием
Когда Трамп прибудет в зал суда, ему официально предъявят обвинения. Ожидается, что судебное заседание будет быстрым и обычным, хотя представляет исторический момент в истории США.
Следует отметить, что новостные издания не смогут транслировать обвинения в прямом эфире. Об этом сказал судья, отклонив запрос нескольких медиаорганизаций. Однако пяти фотографам разрешат сфотографировать Трампа и зал суда до начала слушания.
После заседания Дональд Трамп будет отпущен в его резиденцию Мар-а-Лаго, что во Флориде.
После привлечения в суд Трамп почти наверняка будет освобожден под подписку о невыезде. Вполне возможно, хотя маловероятно, что могут быть установлены условия для его путешествия,
– отметили в CNN.
Когда же судебное заседание завершится, Дональд Трамп отправится в аэропорт, чтобы вернуться в резиденцию. Ожидается, что вечером того же дня в Мар-а-Лаго он проведет публичное выступление.