Случилось это перед началом суда в Нью-Йорке. Находиться Дональд Трамп в офисе окружного прокурора Манхэттена под стражей до его начала.

К теме Арест и суд над Трампом: что будет дальше и как это повлияет на его президентские амбиции

Что происходит в зале суда

22:07 Обвинительный акт, который вернуло на прошлой неделе большое жюри против бывшего президента Дональда Трампа, был распечатан.

22:06 Дональд Трамп, как и ожидалось, не признает себя виновным по 34 пунктам обвинения. Они связаны с расследованием выплаты денег актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс во время президентской кампании 2016 года.

21:58 Прежде чем войти в зал суда, бывший президент Дональд Трамп не сделал никаких заявлений, как этого ожидали некоторые советники. Бывший директор по коммуникациям Белого дома Трампа Алисса Фара Гриффин заявила, что "это указывает на то, что то, что он увидел в обвинительном акте, потенциально идет дальше, чем он ожидал".

21:45 По данным CNN стеклянные двери Манхэттенского уголовного суда, где проходит судебное заседание, на этот раз затемнены. Это еще одна из дополнительных мер безопасности.

21:34 Дональд Трамп вошел в зал суда в Нью-Йорке для предъявления обвинений. Подробности об обвинениях, выдвинутых ему, станут известны, когда будет раскрыт обвинительное заключение великого жюри.

Наручники на Трампа не будут надевать

Следует отметить, что на суде Дональд Трамп станет первым президентом США в истории, которому предъявлено уголовное обвинение. В настоящее время вокруг его обвинения многие подробности все еще неизвестны. Так что журналисты CNN предположили, как будут развиваться события дальше.

Прежде всего секретная служба сопроводит Дональда Трампа в офис окружного прокурора, который находится в том же здании, что и суд. Там следователи получат протокол, предусматривающий взятие отпечатков пальцев экс-президента. Также на этом этапе они должны сделать и его фотографию, как это делают обычно. Однако источники, знакомые с подготовкой, не уверены, произойдет ли это именно сегодня. В том числе и потому, что есть опасения, что он может убежать.

После предварительных подготовок Дональда Трампа проведут в зал суда. Однако, несмотря на это, арест политика перед выдвижением обвинений считают формальным, поэтому наручники на него, вероятно, не будут надевать. Одним из аргументов такого предположения является и то, что он будет оставаться под постоянной защитой правоохранительных органов.

Обратите внимание! Расследование против Трампа касалось денежных выплат, сделанных актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс во время президентской кампании 2016 года. Также специальный прокурор Джек Смит все еще продолжает расследование роли Трампа в нападении на Капитолий и обработке секретных документов в Мар-а-Лаго. Специальное большое жюри округа Фултон завершило расследование попыток отменить выборы 2020 года в Джорджии.

После суда экс-президента США отпустят, однако с условием

Когда Трамп прибудет в зал суда, ему официально предъявят обвинения. Ожидается, что судебное заседание будет быстрым и обычным, хотя представляет исторический момент в истории США.

Следует отметить, что новостные издания не смогут транслировать обвинения в прямом эфире. Об этом сказал судья, отклонив запрос нескольких медиаорганизаций. Однако пяти фотографам разрешат сфотографировать Трампа и зал суда до начала слушания.

После заседания Дональд Трамп будет отпущен в его резиденцию Мар-а-Лаго, что во Флориде.

После привлечения в суд Трамп почти наверняка будет освобожден под подписку о невыезде. Вполне возможно, хотя маловероятно, что могут быть установлены условия для его путешествия,

– отметили в CNN.

Когда же судебное заседание завершится, Дональд Трамп отправится в аэропорт, чтобы вернуться в резиденцию. Ожидается, что вечером того же дня в Мар-а-Лаго он проведет публичное выступление.