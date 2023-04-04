Дональд Трамп не признает себя виновным. Формальный арест с бывшего президента сняли.

Обратите внимание Трампу предъявляют обвинения: происходящее в зале суда

Следующее заседание назначили на декабрь

Дональд Трамп отказался общаться с журналистами, покидая зал суда в Нью-Йорке. Из суда бывший президент отправился на собственном кортеже.



Трамп покидает зал суда / Фото WCBS

Тем временем суд назначил новую дату очного заседания, которое состоится через 8 месяцев – 4 декабря 2023 года .

После заседания суда адвокат бывшего президента США Тодд Бланш заявила, что его клиент разочарован и расстроен из-за предъявленных ему обвинений. Свою вину Трамп отрицает, а адвокаты намерены бороться за снятие всех обвинений.

Дональда Трампа обвиняют в том, что перед выборами 2016 года он через адвоката выплатил порнозвезде Сторми Дэниелс 130 тысяч долларов, чтобы она молчала о сексе с ним десятью годами ранее. Трамп и его адвокат оформили это как плату за юридические услуги, а это в штате Нью-Йорк считается фальсификацией отчетности и наказывается в уголовном порядке.

30 марта суд Нью-Йорка предъявил бывшему президенту соответствующие обвинения. Однако Дональд Трамп отверг такие обвинения. По мнению бывшего президента, суд против него – это "политическое преследование".

Сегодня, 4 апреля, Дональда Трампа был взят под арест до предъявления ему обвинений перед началом суда в Нью-Йорке, однако этот арест был более формальным. В зале суда Трамп отверг все 34 пункта обвинений.