Як саме проявлялася ця любов – американський політик не пояснив. Однак наголосив, що не допустив би ескалації, якби очолював Сполучені Штати.

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Трамп оскандалився новими заявами: що ще сказав експрезидент США

Колишній президент США Дональд Трамп дав інтерв'ю телеканалу Fox News. За словами політика, Росія зараз "знищує" Україну, і, поки він був при владі, Путін не наважувався напасти на нашу країну.

Я сказав йому, що цього не буде, поки я президент,

– наголосив Трамп.

Також експрезидент Сполучених Штатів окремо висловився про китайського лідера Сі Цзіньпіна і північнокорейського диктатора Кім Чен Ина. Він назвав їх "розумними людьми" й "кращими у своїй грі".

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