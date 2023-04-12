Как именно проявлялась эта любовь – американский политик не объяснил. Однако подчеркнул, что не допустил бы эскалации, если бы возглавлял Соединенные Штаты.
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Трамп оскандалился новыми заявлениями: что еще сказал экспрезидент США
Бывший президент США Дональд Трамп дал интервью телеканалу Fox News. По словам политика, Россия сейчас "уничтожает" Украину, и, пока он был у власти, Путин не решался напасть на нашу страну.
Я сказал ему, что этого не будет, пока я президент,
– подчеркнул Трамп.
Также экспрезидент Соединенных Штатов отдельно высказался о китайском лидере Си Цзиньпине и северокорейском диктаторе Ким Чен Ине. Он назвал их "умными людьми" и "лучшими в своей игре".
Суд над Дональдом Трампом: что известно
- Дональда Трампа обвиняют в том, что перед выборами 2016 года он через адвоката выплатил порнозвезде Сторми Дэниелс 130 тысяч долларов, чтобы она молчала о сексе с ним десятью годами ранее.
- 4 апреля экспрезидент США Дональд Трамп прибыл в офис окружного прокурора Мангеттена. Там его взяли под арест до предъявления обвинения.
- После предъявления обвинения Трамп покинул зал суда. Следующее очное заседание состоится через 8 месяцев – 4 декабря 2023 года.
- Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отреагировал на обвинение выдвинутые прокурорами Нью-Йорка. Он заявил, что на самом деле не делал ничего незаконного.