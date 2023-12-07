Расмуссен не відкидає можливість перемоги Дональда Трампа на виборах президента США. Про це передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Європа має бути готова допомагати Україні без США

Колишній очільник НАТО каже, що наступний рік почнеться з виборів на Тайвані, результати яких можуть ініціювати дію Китаю проти Тайваню. За його словами, Китай навряд чи буде атакувати острів, але може влаштувати блокади. Втім, найбільшим викликом стануть президентські вибори в США.

Я вважаю, що існує очевидний ризик, що Трамп або трампізм можуть перемогти на цих виборах. Багато європейців зараз думають, що його випадок важкий, тому Байден або хтось інший, хто може балотуватися від демократів, здобуде перемогу, але не варто недооцінювати настрої всередині американського електорату,

– зазначив Расмуссен.

Він вважає, що у майбутньому Європа може зіткнутися з ситуацією, коли США буде "неохоче надавати підтримку". За його словами, у такому випадку європейські країни мають бути готовими самостійно продовжувати підтримку України.

Расмуссен також відповів скептично налаштованим членам Конгресу. Він наголосив, що американцям не варто використовувати аргумент щодо невиконання зобов'язань з боку Європи проти підтримки України. Навпаки, європейські держави надали більше військової та фінансової допомоги.

"Європа вже перевершила США, коли йдеться про допомогу Україні. Що стосується військової допомоги, то ЄС разом з Великою Британією та Норвегією надали військової допомоги на суму, еквівалентну 52 мільярдам євро, а США – близько 44 мільярдів євро. Отже, ми перевершили американців. А якщо додати фінансову допомогу, то різниця ще більша, 132 мільярди від Європи і можливо, трохи більш ніж половина від США", – зазначив він.

Расмуссен каже, що все ж таки бачить двопартійну підтримку стосовно подальшої допомоги України та негативне ставлення до Росії у Конгресі США. Тому незалежно від результату виборів "є межі, як багато президент може зробити в боротьбі з широкою двопартійною згодою в Конгресі".