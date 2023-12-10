Угорщина намагається побудувати зв'язки з республіканцями. Важливо, що організовує відповідний захід аналітичний центр, який виступає проти підтримки України.

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Орбан і республіканці

У понеділок, 11 грудня, члени Угорського інституту міжнародних відносин та співробітники посольства Угорщини у Вашингтоні проведуть дводенний захід, організований консервативним аналітичним центром Heritage Foundation. Перший день цієї зустрічі, наприклад, буде присвячений війні в Україні та трансатлантичним культурним війнам.

Джерела журналістів серед республіканців зазначають, що деяких присутніх, зокрема, членів Конгресу від республіканців, запросили приєднатися до закритих переговорів, що відбудуться наступного дня. Важливо, що це відбудеться на тлі дебатів у Вашингтоні щодо фінансування України.

Зверніть увагу! Дипломатичне джерело, близьке до посольства Угорщини, зазначило, що Орбан впевнений, що допомога не пройде в Конгресі. Тому він також блокуватиме допомогу від Євросоюзу.

Останнім часом посольство Угорщини в окрузі Колумбія було дуже активним, намагаючись відновити зв’язки з республіканцями. І посилити їх там, де це доречно,

– розповів Далібор Рогач, старший науковий співробітник American Enterprise Institute.

Однак аналітик переконує, що попри хороші стосунки Орбана з деякими республіканцями, навряд чи Угорщина впливатиме на фінансування України з боку США.

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