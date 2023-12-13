За минувшие сутки Россия потеряла еще 850 бойцов. Кроме того, наши защитники и защитницы уничтожили десятки единиц вражеской техники, пишет 24 Канал.
Кстати говоря Россия потеряла 90% личного состава с начала войны против Украины, – Reuters
Сколько захватчиков и техники уже ликвидировано
- Личного состава – около 341 500 (+850),
- танков – 5682 (+18),
- боевых бронированных машин – 10 594 (+15),
- артиллерийских систем – 8076 (+3),
- РСЗО – 919 (+0),
- средств ПВО – 605 (+0),
- самолетов – 324 (+0),
- вертолетов – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6173 (+10),
- крылатых ракет – 1596 (+0),
- кораблей и катеров – 22 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 10662 (+12),
- специальной техники – 1176 (+6).
Обратите внимание На Востоке потери России в 8 раз выше потерь Сил обороны, – Сырский
Потери России / Инфографика Генштаба ВСУ
Главный военный госпиталь Москвы переполнен
- Потери россиян настолько велики, что даже главный военный госпиталь Москвы полностью забит "трехсотыми".
- Мест в палатах всем не хватает. Поэтому раненых захватчиков размещают в коридорах и столовой.
- Кстати, новых не принимают. Им отказывают и отправляют обратно на фронт, даже не признавая лиц с инвалидностью.