За минулу добу Росія втратила ще 850 своїх бійців. Окрім того, наші захисники та захисниці знищили десятки одиниць ворожої техніки, пише 24 Канал.
До речі Росія втратила 90% особового складу від початку війни проти України, – Reuters
Скільки загарбників і техніки вже ліквідовано
- Особового складу – близько 341 500 (+850) осіб,
- танків – 5682 (+18),
- бойових броньованих машин – 10 594 (+15),
- артилерійських систем – 8076 (+3),
- РСЗВ – 919 (+0),
- засобів ППО – 605 (+0),
- літаків – 324 (+0),
- гелікоптерів – 324 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6173 (+10),
- крилатих ракет – 1596 (+0),
- кораблів і катерів – 22 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10662 (+12),
- спеціальної техніки – 1176 (+6).
Зверніть увагу На Сході втрати Росії у 8 разів вищі за втрати Сил оборони, – Сирський
Втрати Росії / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Головний військовий шпиталь Москви переповнений
- Втрати росіян настільки великі, що навіть головний військовий шпиталь Москви вщент забитий "трьохсотими".
- Місць у палатах на всіх не вистачає. Тож поранених загарбників розміщують у коридорах і їдальні.
- До речі, нових не приймають. Їм відмовляють і відправляють назад на фронт, навіть не визнаючи особами з інвалідністю.