За минулу добу Росія втратила ще 850 своїх бійців. Окрім того, наші захисники та захисниці знищили десятки одиниць ворожої техніки, пише 24 Канал.

До речі Росія втратила 90% особового складу від початку війни проти України, – Reuters

Скільки загарбників і техніки вже ліквідовано

  • Особового складу – близько 341 500 (+850) осіб,
  • танків – 5682 (+18),
  • бойових броньованих машин – 10 594 (+15),
  • артилерійських систем – 8076 (+3),
  • РСЗВ – 919 (+0),
  • засобів ППО – 605 (+0),
  • літаків – 324 (+0),
  • гелікоптерів – 324 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6173 (+10),
  • крилатих ракет – 1596 (+0),
  • кораблів і катерів – 22 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10662 (+12),
  • спеціальної техніки – 1176 (+6).

Зверніть увагу На Сході втрати Росії у 8 разів вищі за втрати Сил оборони, – Сирський

Втрати ворогаВтрати Росії / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Головний військовий шпиталь Москви переповнений

  • Втрати росіян настільки великі, що навіть головний військовий шпиталь Москви вщент забитий "трьохсотими".
  • Місць у палатах на всіх не вистачає. Тож поранених загарбників розміщують у коридорах і їдальні.
  • До речі, нових не приймають. Їм відмовляють і відправляють назад на фронт, навіть не визнаючи особами з інвалідністю.