Американська розвідка підрахувала втрати війська у Кремлі серед особового складу, який був до повномасштабного вторгнення.

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В американській розвідці підрахували втрати російської армії

У розсекреченій розвідувальній оцінці повідомляється, що від 24 лютого 2022 року російські війська втратили 87% від загальної чисельності своїх довоєнних сухопутних військ дійсної служби та дві третини танків, які перебувають на їхньому озброєнні.

Загалом, згідно з даними американської розвідки, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:

315 000 особового складу з 360 000 осіб,

2 200 з 3 500 танків,

4 400 з 13 600 бойових машин піхоти та бронетранспортерів.

Як повідомляється, станом на кінець листопада 2023 року сухопутні війська країни-агресорки втратили понад чверть своїх запасів військової техніки, які існували до лютого 2022 року, що знижує складність та масштаб російських наступальних операцій в Україні.

Як Кремль намагається компенсувати втрати

В Інституті вивчення війни зауважили, що російське керівництво доклало багато зусиль, щоб компенсувати втрати у живій силі. У вересні 2023 року українська розвідка повідомила, що російські війська мають 420 000 військовослужбовців на окупованій території України.

Американська розвідка зазначила, що часткова мобілізація в Росії почалася у вересні 2022 року і ворог, ймовірно, компенсував російські втрати. Однак нові російські військовослужбовці, скоріше за все, мають нижчі бойові можливості, ніж ті, яких вони замінили.

Російське військове командування також робить довгострокові зусилля щодо реструктуризації та розширення для формування стратегічних резервів та підготовки до потенційної майбутньої широкомасштабної війни із застосуванням звичайних озброєнь проти НАТО, хоча короткострокові та середньострокові потреби в робочій силі в Україні, ймовірно, підривають ці зусилля,

– зазначили в Інституті вивчення війни.

Аналітики додали, що Росія поступово мобілізує свою оборонно-промислову базу для розв'язання проблем з матеріальними втратами в Україні та підтримки тривалих військових дій. Однак поки що немає жодних ознак того, що Кремль досяг значного прогресу у компенсації втрат бронетехніки в Україні.

Втрати ворога