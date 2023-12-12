Починаючи з жовтня, коли росіяни почали наступ під Авдіївкою, ЗСУ зуміли ліквідувати понад 13 тисяч окупантів. Про це в коментарі CNN заявила прессекретарка Ради національної безпеки США при Білому домі Едрієнн Вотсон.

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Втрати Росії під Авдіївкою колосальні

За словами Вотсон, окрім 13 тисяч солдатів російська армія втратила під Авдіївкою більш ніж 220 бойових машин.

З моменту початку наступу в жовтні, за нашими оцінками, російські військові зазнали понад 13 тисяч втрат уздовж осі Авдіївка-Новопавлівка та понад 220 бойових машин – еквівалент шести маневрових батальйонів лише за технікою,

– розповіла Вотсон.

Росія хоче завоювати всю Україну

Едрієнн Вотсон зауважила, що Путін не відмовляється від планів захопити Україну і це є його головним бажанням. Однак спроби наступу країни-агресора не призвели до стратегічного успіху.

За її словами, тепер окупанти розраховують на те, що воєнний глухий кут, який може тривати всю зиму, нібито послабить підтримку України Заходом. У Росії сподіваються, що це надасть їм перевагу, попри втрати та постійний брак навченого персоналу, боєприпасів та обладнання.

Путін явно стежить за тим, що відбувається в Конгресі – і нам потрібно, щоб Конгрес вжив заходів цього місяця, щоб підтримати Україну у важкий для неї час,

– зауважила прессекретарка.

Яка ситуація зараз на Бахмутському напрямку