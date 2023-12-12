Починаючи з жовтня, коли росіяни почали наступ під Авдіївкою, ЗСУ зуміли ліквідувати понад 13 тисяч окупантів. Про це в коментарі CNN заявила прессекретарка Ради національної безпеки США при Білому домі Едрієнн Вотсон.
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Втрати Росії під Авдіївкою колосальні
За словами Вотсон, окрім 13 тисяч солдатів російська армія втратила під Авдіївкою більш ніж 220 бойових машин.
З моменту початку наступу в жовтні, за нашими оцінками, російські військові зазнали понад 13 тисяч втрат уздовж осі Авдіївка-Новопавлівка та понад 220 бойових машин – еквівалент шести маневрових батальйонів лише за технікою,
– розповіла Вотсон.
Росія хоче завоювати всю Україну
Едрієнн Вотсон зауважила, що Путін не відмовляється від планів захопити Україну і це є його головним бажанням. Однак спроби наступу країни-агресора не призвели до стратегічного успіху.
За її словами, тепер окупанти розраховують на те, що воєнний глухий кут, який може тривати всю зиму, нібито послабить підтримку України Заходом. У Росії сподіваються, що це надасть їм перевагу, попри втрати та постійний брак навченого персоналу, боєприпасів та обладнання.
Путін явно стежить за тим, що відбувається в Конгресі – і нам потрібно, щоб Конгрес вжив заходів цього місяця, щоб підтримати Україну у важкий для неї час,
– зауважила прессекретарка.
Яка ситуація зараз на Бахмутському напрямку
- Ворог, як і раніше, щосили намагається оточити Авдіївку. Наразі за місто тривають важкі бої.
- У Генштабі повідомили, що впродовж 12 грудня на Авдіївському напрямку наші воїни відбили 37 атак ворога в різних районах. Крім цього, артилерійських та мінометних обстрілів ворога там зазнали понад 10 населених пунктів.
- Натомість минулої доби, 11 грудня, ворог здійснив на Авдіївку аж 42 атаки. Начальник служби зв'язків з громадськістю 47-ї бригади Дмитро Лазуткін повідомив, що наші захисники зуміли відтіснити росіян на півночі від міста Степове.
- Речник Сил оборони на Таврійському напрямку Олександр Штупун повідомив, що вороги все ще намагаються проникнути на територію коксохімічного заводу. Однак поки що жодна спроба окупантів не була успішною. За його словами, там зараз лежать багато трупів російських військових.