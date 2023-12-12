Речник Сил оборони на Таврійському напрямку Олександр Штупун у етері Радіо Донбас.Реалії розповів, що окупанти на Авдіївському напрямку все ще намагаються проникнути на територію коксохімічного заводу. За його словами, їх стримують наші військові.

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Росіяни не йдуть далі паркану

Штупун розповів, що ворог не полишає спроб зайти на Авдіївський коксохім, однак жодна зі спроб не була успішною

Певні групи виходили до паркану, і там їх просто розбивали, і дуже багато трупів навкруги валяється,

– сказав речник.

Водночас російська армія тисне на наших воїнів на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Олександр Штупун зазначив, що 11 грудня був певний "рекорд одночасності" – окупанти вели рекордну кількість штурмів на всіх напрямках як навколо Авдіївки, так і в районі Мар’їнки, Новомихайлівки та Побєди.

Біля Авдіївки майже пів сотні атак зафіксовано за добу, і біля Мар’їнки ще 18, розповів речник.

За його словами, ворог також перекинув на передову багато техніки та використовує авіацію.

Яка динаміка боїв навколо Авдіївки