Де ворог найбільше намагається проривати українську оборону. Про це в ефірі 24 Каналу розповів очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш, зауваживши, що росіяни намагаються просуватися малими піхотними групами.

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Важливі зміни на Авдіївському напрямку

Два дні поспіль росіяни активно застосовують техніку на Авдіївському напрямку. Декілька одиниць ЗСУ вже спалили та підбили.

Підмерзли ґрунти й вони поїхали. Це було очікувано. ЗСУ розуміли це й готувалися,

– зазначив Барабаш.

Водночас російська піхота продовжує штурмувати по всій лінії фронту. Нині найгарячіша ситуація у районі Коксохімічного заводу та промзони.

У цілому гаряче по всій лінії оборони навколо міста. Немає ділянки, де спокійно. Певні малі групи рухаються там, де раніше ніколи не рухалися, намагаючись знаходити шпаринки в лінії української оборони,

– мовив очільник Авдіївської МВА.

Найголовніше, що лінія оборони тримається, попри складні погодні умови. Адже останні декілька днів погода погіршилася, температура повітря опустилася до мінус 2 – 3 градусів та падає дощ.

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"Все намерзає, дуже складно, але окупантів це не зупиняє. Лізуть й лізуть", – зауважив Барабаш.

Російська тактика

Тактика росіян не змінюється. Окупанти хочуть постійними обстрілами знищити місто, а потім захопити його.

У ворога тактика тупа, але дуже проста,

– наголосив очільник Авдіївської МВА.

У середньому протягом доби в Авдіївській громаді відбувається 30 – 40 масованих обстрілів. Останніми днями у районі Авдіївки російська авіація працює трішки менше, ймовірно, її ворог перекинув на Південь України, адже там Збройні Сили мають певні успіхи. Попри це, росіяни однаково тримають місто в напрузі.

По громаді та місту окупанти за добу завдають загалом приблизно 6 – 8 авіабомбових ударів, а по позиціях вдвічі – втричі більше.

Ми розуміємо, що головне для них це все ж таки пробити лінію оборони,

– додав Барабаш.

За його словами, попри складну ситуацію з погодою та дорогою, є охочі на евакуацію з Авдіївки. Не так активно, як це було 2 – 3 тижні тому, але люди потрохи виїжджають. Станом на ранок 12 грудня 1249 людей ще залишається в Авдіївці.

"Вчора (11 грудня – 24 Канал) евакуації не було через сильну ожеледь. Ми, на жаль, змушені були відмовити людям. Адже окрім ризику попасти під обстріл, можна злетіти з траси", – розповів очільник Авдіївської МВА.

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