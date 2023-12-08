Олександр Штупун – речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку – в ефірі телемарафону розповів деталі про ситуацію на напрямку. Російські окупанти перекидають туди резерви. До новопоприбулих ставляться гірше, аніж до тварин.

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На Авдіївському напрямку наразі діє близько 40 тисяч осіб, навіть трохи більше. Ворог зазнає дуже значних втрат: якщо в середньому порахувати, то близько 300 – 400 осіб на добу,

– мовиться у повідомленні.

Найгарячіша ситуація – біля Авдіївки та Мар'їнки. Піхоту російської окупаційної армії підтримують бронетехніка й авіація ворога.