Александр Штупун – спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления – в эфире телемарафона рассказал детали о ситуации на направлении. Российские оккупанты перебрасывают туда резервы. К новоприбывшим относятся хуже, чем к животным.

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На Авдеевском направлении действует около 40 тысяч человек, даже немного больше. Враг несет очень значительные потери: если в среднем посчитать, то около 300 – 400 человек в сутки,

– говорится в сообщении.

Самая горячая ситуация – возле Авдеевки и Марьинки. Пехоту российской оккупационной армии поддерживают бронетехника и авиация неприятеля.