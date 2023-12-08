Продолжается почти второй год полномасштабной войны. За это время россияне потеряли более 330 тысяч солдат. Силы обороны делают все возможное, чтобы эта цифра постоянно росла.

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Какие потери понес враг

личного состава – около 337220 (+990) человек,

танков – 5626 (+8)

боевых бронированных машин – 10508 (+26) ,

артиллерийских систем – 8057 (+12)

РСЗО – 919 (+0),

средства ПВО – 605 (+0),

самолетов – 324 (+0)

вертолетов – 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6136 (+20),

крылатые ракеты – 1571 (+0),

корабли /катера – 22 (+0)

подводные лодки – 1 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 10591 (+30)

специальная техника – 1159 (+3)

Потери врага на 8 декабря / Фото Генштаб

Защитники сбили российский вертолет

В День Вооруженных сил Украины, 6 декабря, наши воины решили поздравить оккупантов и устроить им так сказать "хлопок". Так, пилоты БпЛа скорректировали работу HIMARS ВСУ – в результате чего удалось поразить вражеский вертолет с личным составом. Это произошло вблизи Лимана.