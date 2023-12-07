В сети также опубликовали кадры точной работы. Кстати, отработка была 6 декабря – в День Вооруженных Сил Украины.
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HIMARS передал поздравление оккупантам
Как сообщили в СтратКоме ВСУ, в среду, 6 декабря, пилоты БПЛА Сил обороны откорректировали работу HIMARS ВСУ. В ходе отработки удалось поразить личный состав российского транспортного вертолета. Уничтожить вражеский вертолет удалось возле Лимана.
В ВСУ добавили, что вертолет получил повреждение и функционально уничтожен.
Поздравление по случаю Дня Вооруженных Сил Украины,
– подписали видео в сети.
Силы обороны уничтожили российский вертолет: смотрите видео
Украинские защитники сбили российский Су-24М
Украинские защитники 5 декабря сбили российский бомбардировщик Су-24М. Это произошло вблизи острова Змеиный. Как сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук, российский самолет был под прикрытием истребителя Су-30СМ и пытался нанести ракетно-бомбовый удар по югу Одесской области.
Впрочем, благодаря успешно проведенной операции воздушного командования "Юг" украинское зенитное ракетное подразделение ликвидировало вражеское воздушное судно.
"Давно не было в нашем активе сбитых российских "сушек"! Исправляем эту ситуацию! Похоже, крейсер "Москва" скоро станет авианосцем!" – прокомментировал Олещук успешную отработку и ликвидацию самолета.
К слову, с самого начала полномасштабного вторжения русская армия уже потеряла 324 самолета и столько же вертолетов. В общем: так называемая "вторая армия мира" потеряла:
- личного состава – около 336 230 (+1120) человек;
- танков – 5 618 (+18);
- боевых бронированных машин – 10 482 (+26);
- артиллерийских систем – 8 045 (+21);
- РСЗО – 919 (+0);
- средств ПВО – 605 (+0);
- самолетов – 324 (+0);
- вертолетов – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 116 (+33);
- крылатых ракет – 1 571 (+1);
- кораблей /катеров – 22 (+0);
- подлодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 10 561 (+29);
- специальной техники – 1 156 (+3).