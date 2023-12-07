В сети также опубликовали кадры точной работы. Кстати, отработка была 6 декабря – в День Вооруженных Сил Украины.

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HIMARS передал поздравление оккупантам

Как сообщили в СтратКоме ВСУ, в среду, 6 декабря, пилоты БПЛА Сил обороны откорректировали работу HIMARS ВСУ. В ходе отработки удалось поразить личный состав российского транспортного вертолета. Уничтожить вражеский вертолет удалось возле Лимана.

В ВСУ добавили, что вертолет получил повреждение и функционально уничтожен.

Поздравление по случаю Дня Вооруженных Сил Украины,

– подписали видео в сети.

Силы обороны уничтожили российский вертолет: смотрите видео

Украинские защитники сбили российский Су-24М

Украинские защитники 5 декабря сбили российский бомбардировщик Су-24М. Это произошло вблизи острова Змеиный. Как сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук, российский самолет был под прикрытием истребителя Су-30СМ и пытался нанести ракетно-бомбовый удар по югу Одесской области.

Впрочем, благодаря успешно проведенной операции воздушного командования "Юг" украинское зенитное ракетное подразделение ликвидировало вражеское воздушное судно.

"Давно не было в нашем активе сбитых российских "сушек"! Исправляем эту ситуацию! Похоже, крейсер "Москва" скоро станет авианосцем!" – прокомментировал Олещук успешную отработку и ликвидацию самолета.

К слову, с самого начала полномасштабного вторжения русская армия уже потеряла 324 самолета и столько же вертолетов. В общем: так называемая "вторая армия мира" потеряла: