У мережі також опублікували кадри влучної роботи. До слова, відпрацювання було 6 грудня – у День Збройних Сил України.

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HIMARS передав вітання окупантам

Як повідомили у СтратКому ЗСУ, у середу, 6 грудня, пілоти БпЛА Сил оборони відкоригували роботу HIMARS ЗСУ. Під час відпрацювання вдалося уразити особовий склад російського транспортного вертольота. Знищити ворожий вертоліт вдалося поблизу Лимана.

У ЗСУ додали, що вертоліт отримав пошкодження й функціонально знищенний.

Вітання з нагоди Дня Збройних Сил України,
– підписали відео у мережі.

Сили оборони знищили російський вертоліт: дивіться відео

Українські захисники збили російський Су-24М

Українські захисники 5 грудня збили російський бомбардувальник Су-24М. Це сталося поблизу острова Зміїний. Як повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, російський літак був під прикриттям винищувача Су-30СМ і намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одеської області.

Втім, завдяки успішно проведеній операції повітряного командування "Південь" український зенітний ракетний підрозділ ліквідував вороже повітряне судно.

"Давно не було у нашому активі збитих російських "сушок"! Виправляємо цю ситуацію! Схоже, крейсер "Москва" скоро стане авіаносцем!" – прокоментував Олещук успішне відпрацювання й ліквідацію літака.

До слова, від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила 324 літаки й стільки ж гелікоптерів. Загалом: так звана "друга армія світу" втратила:

  • особового складу – близько 336 230 (+1120) осіб;
  • танків – 5618 (+18);
  • бойових броньованих машин – 10 482 (+26);
  • артилерійських систем – 8 045 (+21);
  • РСЗВ – 919 (+0);
  • засоби ППО – 605 (+0);
  • літаків – 324 (+0);
  • гелікоптерів – 324 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6 116 (+33);
  • крилаті ракети – 1571 (+1);
  • кораблі /катери – 22 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10 561 (+29);
  • спеціальна техніка – 1 156 (+3).