Окрім цього, українські воїни знищили ще більш ніж десяток одиниць військової техніки ворога.

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Захисники знищили ЗРК "Витязь"

У Херсонській області Нацгвардійці знищили зенітно-ракетний комплекс середньої дальності нового покоління С-350 ЗРК "Витязь".

ЗРК "Витязь" Це новітній російський зенітно-ракетний комплекс малої та середньої дальності, призначений для точкового захисту від літаків, балістичних ракет, дронів та високоточних атак.

Окрім ЗРК "Витязь", за один день оператори БпЛА військових частин Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України знищили: 8 одиниць легкового автомобільного транспорту військ Росії, 1 вантажний автомобіль військового призначення, 1 автоматизований військовий зенітно-ракетний комплекс "ОСА" 10 та 3 антени РЕБ.

Втрати ворога на фронті