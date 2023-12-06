Окрім цього, українські воїни знищили ще більш ніж десяток одиниць військової техніки ворога.
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Захисники знищили ЗРК "Витязь"
У Херсонській області Нацгвардійці знищили зенітно-ракетний комплекс середньої дальності нового покоління С-350 ЗРК "Витязь".
ЗРК "Витязь"Це новітній російський зенітно-ракетний комплекс малої та середньої дальності, призначений для точкового захисту від літаків, балістичних ракет, дронів та високоточних атак.
Окрім ЗРК "Витязь", за один день оператори БпЛА військових частин Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України знищили: 8 одиниць легкового автомобільного транспорту військ Росії, 1 вантажний автомобіль військового призначення, 1 автоматизований військовий зенітно-ракетний комплекс "ОСА" 10 та 3 антени РЕБ.
Втрати ворога на фронті
- За минулу добу авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 по пунктах управління та 3 по зенітно-ракетних комплексах противника. Крім цього, силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено російський бомбардувальник Су-24М.
- Натомість підрозділи ракетних військ завдали удару по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 1 складу боєприпасів, 2 станціях РЕБ та 11 артилерійських засобах ворога.
- Загалом за минулу добу захисники ліквідували на фронті 1 270 російських окупантів. Загалом від 24 лютого 2022 року втрати росіян в Україні вже сягнули 335 110. Однак цифри можуть бути більшими, адже порахувати точну кількість втрат ворога під час бойових дій важко.