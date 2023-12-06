Наразі у Кринках воює 144 мотострілецька бригада збройних сил Росії. Саме це військове формування зазнало шалених втрат внаслідок дій українських військових.
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Росіяни мають складну ситуацію у Кринках
У телеграм-каналі "Досье Шпиона" опублікували список з "двохсотими" окупантами у 144 мотострілецькій бригаді за період з кінця серпня до середини листопада 2023 року. За попередніми даними, усього в цьому військовому формуванні загинули 76 окупантів за зазначений період.
Крім того, список також містить й інформацію про обставини смерті військових російської бригади. У дописі каналу зазначено, що основними причинами загибелі окупантів стали ракетні, артилерійські та мінометні обстріли.
"Задвохсочені" росіяни 144 мотострілецької бригади / Фото з телеграм-каналу "Досье Шпиона"
У телеграм-каналі також відзначили все частіше застосування українськими військовими FPV-дронів та дронів зі "скидами". Крім того, нерідкими є випадки суїциду та "загибелі від руки товаришів" серед особового складу 144 бригади.
Обстановка навколо бригади, як і раніше, залишається вкрай важкою. Джерело зазначає, що списки "300-х" приблизно у 8 – 9 разів більші ніж "200-х",
– мовиться в повідомленні.
Згідно зі списком "двохсотих" 144 омсбр, більшість загиблих становлять солдати, серед втрат помітна присутність офіцерів.
Раніше у Кринках дезертували окупанти
- У Генштабі ЗСУ 18 листопада розповіли, що внаслідок дій Збройних Сил України у Кринках відбулося дезертирство російських загарбників. Так, 20 окупантів самовільно полишили свої бойові позиції.
- За даними українських військових, це були солдати сумнозвісної 144 мотострілецької бригади. Варто зазначити, що це вже не перший випадок дезертирства на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонської області.
- У розвідці Британії зазначили, що село Кринки у Херсонської області доволі незручна позиція для російських загарбників. Адже пересічна та лісова місцевість ускладнює завдання бійців.