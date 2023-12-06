Наразі у Кринках воює 144 мотострілецька бригада збройних сил Росії. Саме це військове формування зазнало шалених втрат внаслідок дій українських військових.

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Росіяни мають складну ситуацію у Кринках

У телеграм-каналі "Досье Шпиона" опублікували список з "двохсотими" окупантами у 144 мотострілецькій бригаді за період з кінця серпня до середини листопада 2023 року. За попередніми даними, усього в цьому військовому формуванні загинули 76 окупантів за зазначений період.

Крім того, список також містить й інформацію про обставини смерті військових російської бригади. У дописі каналу зазначено, що основними причинами загибелі окупантів стали ракетні, артилерійські та мінометні обстріли.

"Задвохсочені" росіяни 144 мотострілецької бригади / Фото з телеграм-каналу "Досье Шпиона"

У телеграм-каналі також відзначили все частіше застосування українськими військовими FPV-дронів та дронів зі "скидами". Крім того, нерідкими є випадки суїциду та "загибелі від руки товаришів" серед особового складу 144 бригади.

Обстановка навколо бригади, як і раніше, залишається вкрай важкою. Джерело зазначає, що списки "300-х" приблизно у 8 – 9 разів більші ніж "200-х",

– мовиться в повідомленні.

Згідно зі списком "двохсотих" 144 омсбр, більшість загиблих становлять солдати, серед втрат помітна присутність офіцерів.

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