В настоящее время в Крынках воюет 144 мотострелковая бригада вооруженных сил России. Именно это военное формирование понесло бешеные потери в результате действий украинских военных.
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Россияне имеют сложную ситуацию в Крынках
В телеграм-канале "Досье Шпиона" опубликовали список с "двухсотыми" оккупантами в 144 мотострелковой бригаде за период с конца августа по середину ноября 2023 года. По предварительным данным, всего в этом военном формировании погибли 76 оккупантов за указанный период.
Кроме того, список содержит также информацию об обстоятельствах смерти военных российской бригады. В сообщении канала отмечено, что основными причинами гибели оккупантов стали ракетные, артиллерийские и минометные обстрелы.
"Задвухсоченые" россияне 144 мотострелковой бригады / Фото из телеграм-канала "Досье Шпиона"
В телеграм-канале также отметили все чаще применение украинскими военными FPV-дронов и дронов со "сбросами". Кроме того, нередки случаи суицида и "гибели от руки товарищей" среди личного состава 144 бригады.
Обстановка вокруг бригады по-прежнему остается крайне тяжелой. Источник отмечает, что списки "300-х" примерно в 8 – 9 раз больше "200-х",
– говорится в сообщении.
Согласно списку "двухсотых" 144 омсбр, большинство погибших составляют солдаты, среди потерь заметно присутствие офицеров.
Ранее в Крынках дезертировали оккупанты
- В Генштабе ВСУ 18 ноября рассказали, что в результате действий Вооруженных Сил Украины в Крынках произошло дезертирство российских захватчиков. Так, 20 оккупантов самовольно оставили свои боевые позиции.
- По данным украинских военных, это были солдаты печально известной 144 мотострелковой бригады. Следует отметить, что это уже не первый случай дезертирства на временно оккупированном левобережье Херсонской области.
- В разведке Британии отметили, что село Крынки в Херсонской области достаточно неудобная позиция для российских захватчиков. Ведь обычная и лесная местность усложняет задачи бойцов.