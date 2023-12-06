В настоящее время в Крынках воюет 144 мотострелковая бригада вооруженных сил России. Именно это военное формирование понесло бешеные потери в результате действий украинских военных.

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Россияне имеют сложную ситуацию в Крынках

В телеграм-канале "Досье Шпиона" опубликовали список с "двухсотыми" оккупантами в 144 мотострелковой бригаде за период с конца августа по середину ноября 2023 года. По предварительным данным, всего в этом военном формировании погибли 76 оккупантов за указанный период.

Кроме того, список содержит также информацию об обстоятельствах смерти военных российской бригады. В сообщении канала отмечено, что основными причинами гибели оккупантов стали ракетные, артиллерийские и минометные обстрелы.

"Задвухсоченые" россияне 144 мотострелковой бригады / Фото из телеграм-канала "Досье Шпиона"

В телеграм-канале также отметили все чаще применение украинскими военными FPV-дронов и дронов со "сбросами". Кроме того, нередки случаи суицида и "гибели от руки товарищей" среди личного состава 144 бригады.

Обстановка вокруг бригады по-прежнему остается крайне тяжелой. Источник отмечает, что списки "300-х" примерно в 8 – 9 раз больше "200-х",

– говорится в сообщении.

Согласно списку "двухсотых" 144 омсбр, большинство погибших составляют солдаты, среди потерь заметно присутствие офицеров.

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