Соответствующее заявление сделал губернатор Воронежской области Александр Гусев. Заметим, что ранее о ликвидации генерала сообщали СМИ. Также соответствующую информацию опубликовал в своем фейсбуке офицер Генштаба ВСУ Анатолий "Штирлиц" Штефан.

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Сам Гусев в своем телеграме написал, что пополнил "лавы двухсотых" Завадский "на боевой должности в зоне проведения спецоперации".

Отметим, что несколько российских источников, поддерживающих войну против Украины, также сообщили о ликвидации заместителя командующего 14 армейским корпусом.

К примеру, военное издание "Новороссия" написало, что генерал-майор "отправился к Кобзону" в районе Изюма на Харьковщине. Правда, это очень странное сообщение с учетом того, что город в украинском тылу и примерно в 50 километрах от линии фронта.

Тем временем другие медиа пишут, что Завадского могли ликвидировать в районе Крынок Херсонской области. Собственно, там оккупанты на протяжении последних недель пытаются противостоять плацдармам ВСУ на левом берегу Днепра.

Что известно о Завадском

Так, с 2018 по 2021 год генерал-майор Завадский командовал танковой Кантемировской дивизией в Московской области.

Отметим, что до 24 февраля 2022 года его 14 армейский корпус дислоцировался в Мурманской области. Он подчинялся командованию Северного флота.

Украинский военный аналитик Константин Машовец отметил, что 80 "арктическая" мотострелковая бригада, которая и входит в этот 14 армейский корпус, действует на Херсонщине в составе группировки "Днепр".

Седьмой "закобзоненный" генерал

С самого начала полномасштабного вторжения Завадский стал седьмым генералом, ликвидированным в Украине.

В первые четыре месяца погибли Андрей Суховецкий, Владимир Фролов, Канамат Боташев, а также Роман Кутузов. Затем на протяжении целого года не подтверждались потери среди высшего звена российских офицеров.

С июня 2023 года российские генералы вновь начали нести потери. Так, с начала лета и до конца осени ликвидировали еще двух генералов – начальника штаба 35 общевойсковой армии России генерал-майора Сергея Горячева, а также заместителя командующего Южного военного округа генерал-лейтенанта Олега Цокова.