В то же время в британской разведке отметили, что уровень своих потерь не понимают в Кремле. Там ведь привыкли переписывать цифры собственных погибших и раненых солдат.

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Британская разведка оценила потери россиян на фронте

Британская разведка сообщила, что официальные силы Минобороны России, вероятно, понесли значительные потери в период с 24 февраля 2022 года по ноябрь 2023 года. По их оценке, примерно от 180 до 240 тысяч российских военнослужащих получили ранения, а еще примерно 50 тысяч погибли.

Кроме того, в ведомстве считают, что наемники частной военной компании "Вагнера" также понесли большие потери, примерно 40 тысяч раненых и 20 тысяч убитых.

Учитывая эти цифры, общие потери российской стороны, по оценкам представителей британского ведомства, составляют от 220 до 280 тысяч раненых и около 70 тысяч убитых. Таким образом, общее количество пострадавших от этих потерь российских бойцов оценивается в пределах от 290 до 350 тысяч человек. Медиана этого диапазона оценивается в 320 тысяч, что отражает общие потери российской стороны.

Примечательно, что в британской разведке подчеркнули, что даже среди российских официальных лиц, вероятно, существует ограниченное понимание подлинного масштаба потерь. Это объясняется древней культурой неточной отчетности в вооруженных силах.

Россия имеет безумные потери на фронте