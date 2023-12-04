Водночас у британській розвідці наголосили, що рівень своїх втрат не розуміють у Кремлі. Адже там звикли переписувати цифри власних загиблих та поранених солдатів.

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Британська розвідка оцінила втрати росіян на фронті

Британська розвідка повідомила, що офіційні сили Міноборони Росії, ймовірно, зазнали значних втрат у період з 24 лютого 2022 року по листопад 2023 року. За їхньою оцінкою, приблизно від 180 до 240 тисяч російських військовослужбовців зазнали поранень, а ще приблизно 50 тисяч загинули.

Крім того, у відомстві вважають, що найманці приватної військової компанії "Вагнера" також зазнали великих втрат, приблизно 40 тисяч поранених і 20 тисяч убитих.

Враховуючи ці цифри, загальні втрати російської сторони, за оцінками представників британського відомства, становлять від 220 до 280 тисяч поранених і приблизно 70 тисяч убитих. Таким чином, загальна кількість російських бійців, які постраждали від цих втрат, оцінюється в межах від 290 до 350 тисяч осіб. Медіана цього діапазону оцінюється як 320 тисяч, що відображає загальні втрати російської сторони.

Цікаво, що у британській розвідці підкреслили, що навіть серед російських офіційних осіб, ймовірно, існує обмежене розуміння справжнього масштабу втрат. Це пояснюється давньою культурою неточного звітування в збройних силах.

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