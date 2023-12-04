Водночас у британській розвідці наголосили, що рівень своїх втрат не розуміють у Кремлі. Адже там звикли переписувати цифри власних загиблих та поранених солдатів.
Цікаво Що не так з російським ЗРК "Тор": британська розвідка вказала на головний недолік
Британська розвідка оцінила втрати росіян на фронті
Британська розвідка повідомила, що офіційні сили Міноборони Росії, ймовірно, зазнали значних втрат у період з 24 лютого 2022 року по листопад 2023 року. За їхньою оцінкою, приблизно від 180 до 240 тисяч російських військовослужбовців зазнали поранень, а ще приблизно 50 тисяч загинули.
Крім того, у відомстві вважають, що найманці приватної військової компанії "Вагнера" також зазнали великих втрат, приблизно 40 тисяч поранених і 20 тисяч убитих.
Враховуючи ці цифри, загальні втрати російської сторони, за оцінками представників британського відомства, становлять від 220 до 280 тисяч поранених і приблизно 70 тисяч убитих. Таким чином, загальна кількість російських бійців, які постраждали від цих втрат, оцінюється в межах від 290 до 350 тисяч осіб. Медіана цього діапазону оцінюється як 320 тисяч, що відображає загальні втрати російської сторони.
Цікаво, що у британській розвідці підкреслили, що навіть серед російських офіційних осіб, ймовірно, існує обмежене розуміння справжнього масштабу втрат. Це пояснюється давньою культурою неточного звітування в збройних силах.
Росія має шалені втрати на фронті
- У Генштабі ЗСУ 4 грудня розповіли, що за останню добу російська армія втратила ще 770 своїх солдатів. Таким чином загальна кількість втрат сягнула 332 810 осіб.
- Крім того, окупанти також втратили 12 артилерійських систем, 19 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 22 безпілотники оперативно-тактичного рівня.
- До того ж наші захисники змогли знищити 5 бойових броньованих машин ворога і 5 танків. Також Сили оборони знищили 1 одиницю спеціальної техніки росіян.