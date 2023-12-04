Від початку повномасштабної війни російська армія втратила понад 32 тисячі вояк. При цьому у Генштабі зауважили, що вести статистику складно через високу інтенсивність бойових дій.
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Втрати Росії у війні станом на 4 грудня
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 4 грудня 2023-го орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 332 810 (+770) осіб,
- танків – 5580 (+5)
- бойових броньованих машин – 10 401 (+5)
- артилерійських систем – 7961 (+12)
- РСЗВ – 913 (+0)
- засобів ППО – 602 (+0)
- літаків – 323 (+0)
- гелікоптерів – 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6017 (+22)
- крилатих ракет – 1569 (+0)
- кораблів/катерів – 22 (+0)
- підводних човнів – 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10 451 (+19)
- спеціальної техніки – 1141 (+1)
Втрати російської армії / Інфографіка Генштабу
Головне про ситуацію на фронті
На полі бою відбулося 68 боєзіткнень, найбільше атак ЗСУ відбили на Авдіївському та Бахмутському напрямках.
Ворог завдав 1 ракетного та 45 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.