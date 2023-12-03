Зенітно-ракетні комплекси малого радіуса дії "Тор" призначені для захисту окупаційних військ Росії на передовій. Ці ЗРК загарбники використовують проти українських БпЛА.

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Що британська розвідка думає про "Тор"

У звіті зауважується, що "Тор" суттєво відрізняється від ЗРК "Панцир". Росіяни використовують "Панцир" для захисту своїх командних пунктів, військово-повітряних баз та зенітно-ракетних комплексів більшої дальності. А "Тор" окупантам потрібен для захисту своїх позицій на передовій. Фактично він став передовою лінією російської мережі ППО.

Однак в цього комплексу є чимало недоліків. Розвідка Великої Британії вважає головним мінусом ЗРК "Тор" витривалість екіпажу. Адже на кожну таку систему припадає лише три людини. На думку аналітиків, через це підтримання високого рівня бойової готовності протягом тривалого часу є екстремальним випробуванням на витривалість для екіпажів ЗРК "Тор".

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