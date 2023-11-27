Про це розповів міністр оборони Сполученого Королівства Грант Шеппс у соцмережі Х, раніше відомій як твіттер. За словами британського посадовця, кількість російських солдатів, яких Путін посилає на смерть в Україну, наразі дедалі більша, ніж у будь-який час від початку вторгнення, передає 24 Канал.
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Шеппс попередив про посилення вторгнення з боку Росії
Міністр оборони Сполученого Королівства у відповідь на зведення британської розвідки опублікував коментар, де розповів про ситуацію, що склалася на фронті в Україні.
Зокрема, Шеппс підкреслив, що російський диктатор Владімір Путін посилює своє вторгнення, "безглуздо відправляючи на смерть більше росіян, ніж у будь-який час від початку війни".
Хоробрість українців і підтримка Заходу стримують їхнє (російське – 24 Канал) просування, але ми не можемо бути бездіяльними,
– написав він.
Британський міністр також підкреслив, що Україні потрібна "непохитна підтримка", щоб боротися й перемогти російського агресора.
У британській розвідці оцінили втрати росіян на фронті
- У розвідці Великої Британії розповіли, що за листопад 2023 року Росія втратила рекордну кількість військових на війні проти України. У відомстві наголосили, що окупанти в середньому втрачали по 931 одиниці особового складу на день.
- Представники розвідки наголосили, що попереднім рекордом для російської армії став березень 2023 року, коли тривали запеклі бої за місто-фортецю Бахмут. Тоді Росія втрачала по 776 окупантів на день.
- У відомстві зазначили, що великі втрати значною мірою спричинені наступом Росії на Авдіївку. Зокрема, кількість загиблих і поранених солдатів стала однією з найвищою від часів повномасштабного вторгнення.
- За останніми даними Генштабу за 27 листопада, Росія за останню добу втратила ще 750 своїх солдатів. Таким чином загальна кількість втрат зросла до 325 580 осіб.