Про це розповів міністр оборони Сполученого Королівства Грант Шеппс у соцмережі Х, раніше відомій як твіттер. За словами британського посадовця, кількість російських солдатів, яких Путін посилає на смерть в Україну, наразі дедалі більша, ніж у будь-який час від початку вторгнення, передає 24 Канал.

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Шеппс попередив про посилення вторгнення з боку Росії

Міністр оборони Сполученого Королівства у відповідь на зведення британської розвідки опублікував коментар, де розповів про ситуацію, що склалася на фронті в Україні.

Зокрема, Шеппс підкреслив, що російський диктатор Владімір Путін посилює своє вторгнення, "безглуздо відправляючи на смерть більше росіян, ніж у будь-який час від початку війни".

Хоробрість українців і підтримка Заходу стримують їхнє (російське – 24 Канал) просування, але ми не можемо бути бездіяльними,

– написав він.

Британський міністр також підкреслив, що Україні потрібна "непохитна підтримка", щоб боротися й перемогти російського агресора.

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