Зенитно-ракетные комплексы малого радиуса действия "Тор" предназначены для защиты оккупационных войск России на передовой. Эти ЗРК захватчики используют против украинских БПЛА.
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Что британская разведка думает о "Торе"
В отчете отмечается, что "Тор" существенно отличается от ЗРК "Панцирь". Россияне используют "Панцирь" для защиты своих командных пунктов, военно-воздушных баз и зенитно-ракетных комплексов большей дальности. А "Тор" оккупантам нужен для защиты своих позиций на передовой. Фактически он стал передовой линией российской сети ПВО.
Однако у этого комплекса есть немало недостатков. Разведка Великобритании считает главным минусом ЗРК "Тор" выносливость экипажа. Ведь на каждую такую систему приходится всего три человека. По мнению аналитиков, из-за этого поддержание высокого уровня боевой готовности в течение длительного времени является экстремальным испытанием на выносливость для экипажей ЗРК "Тор".
Другие отчеты британской разведки
- Недавно разведчики Великобритании заявили, что россияне стали чаще использовать кассетные боеприпасы РБК-500, вес которых достигает 500 килограммов. Оккупанты интегрировали их в комплект управляемого планирующего устройства UMPC, чтобы их самолеты могли выпускать эти снаряды в нескольких километрах от цели.
- Не так давно британская разведка сообщила о безумных потерях захватчиков под Авдеевкой. Страна-агрессорка продвинула линию фронта на 2 километра ценой тысяч жертв. Это скромное продвижение стало для оккупантов одним из самых больших достижений с весны 2023 года.
- Напомним, по данным британских аналитиков, Россия для компенсации потерь перекинула свои системы ПВО с балтийского побережья Калининграда. Этот регион считается наиболее стратегически чувствительным.