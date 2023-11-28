В разведке Великобритании 28 ноября был опубликован традиционный отчет. На этот раз он касался боев за Авдеевку и условный прогресс, которого России удалось достичь почти за два месяца возле этого населенного пункта.

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Потери врага растут

В последние дни российские войска совершили дальнейшие небольшие продвижения на северной оси "клещей" в рамках попытки оцепить Донецкий город Авдеевку,

– говорят в разведке.

В ведомстве обратили внимание, что с начала октября 2023 оккупантам удалось продвинуть линию фронта на этом участке на 2 километра вперед. Замечают, что это продвижение скромное, но оно, вероятно, одно из величайших достижений "второй армии мира" с весны 2023 года.

Также следует понимать, что соответствующее продвижение стоило российским подразделениям, принимавших участие в боевых действиях на этом направлении, тысячи жертв.

В отчете также отмечают, что соответствующая операция врага приближает его к Авдеевскому коксохимическому заводу. Там наши военные удерживают одну из своих главных оборонительных позиций.

Хотя Авдеевка стала важной точкой или выпуклостью на украинской линии фронта, Украина оставляет под контролем коридор, шириной примерно 7 километров, через который она продолжает снабжать город,

– отмечают в разведке.

Почему Путин так вцепился в Авдеевку

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко связывает это с предстоящими "выборами" президента. Ведь Владимир Путин должен что-то преподнести как победу. Именно поэтому он и стремится захватить Авдеевку.

В то же время Яковенко отметил, что российские пропагандисты уже придали городу огромное значение. Они в публичной риторике сделали из него чуть ли не второй Сталинград. Сражение за него считают одним из крупнейших в годы Второй мировой войны. Так, в России стремятся изобразить Авдеевку как место, где якобы решается судьба современной войны.