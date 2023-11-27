Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что Владимир Путин должен о чем-то говорить на предстоящих "выборах", запланированных на 2024 год. Следовательно, ему нужны хоть какие-то победы, в частности в Авдеевке.
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В чем значение Авдеевки
По словам Яковенко, российские пропагандисты придали городу огромное значение и сделали из него второй Сталинград – это сражение считают одним из крупнейших в годы Второй мировой. Авдеевку хотят изобразить местом, где якобы решается судьба современной войны.
То же россияне делали с другими небольшими населенными пунктами Украины, например, Бахмутом или Угледаром. Сегодня эти города полностью уничтожены оккупантами.
Путину нужно хоть как-то показать себя победителем. Это не будет иметь особого влияния на событие, которое произойдет в марте 2024 года, но полностью позориться ему не хочется,
– заметил Игорь Яковенко.
Поэтому именно из-за выборов россияне не жалеют никаких сил в боях за Авдеевку.
Российский оппозиционный журналист предположил, о чем будет говорить Путин перед выборами: смотрите видео
Будет ли Путин вспоминать о войне
Российский диктатор, вероятно, не будет комментировать эту тему и не поставит ее на центральное место в избирательной кампании. Однако на самом деле предвыборный процесс для него не слишком важен.
Путин может просто дать указание и в итоговом протоколе напишут нужную цифру. Но о чем-то ему нужно будет говорить, потому что он не сможет молча провести всю кампанию,
– добавил Яковенко.
О войне ему нечего сказать, ведь к тому времени количество убитых россиян в войне достигнет гораздо больших цифр. После оккупации Крыма и войны на Донбассе в 2014 году международное положение так называемого президента было неплохим. Санкции оказали незначительное влияние, он ездил по миру и с ним даже здоровались. Путина разве что исключили из стран "Большой семерки", но все жили в том же состоянии, в котором были до 2014 года.
Они грабили в России, а их дети и недвижимость были на Западе. После 24 февраля привычный ритм жизни изменился и ради чего? Поэтому ставить войну центральным пунктом в избирательной кампании Путин не будет,
– подчеркнул российский оппозиционный журналист.
Что происходит в районе Авдеевки: актуальные новости
- Конец октября и весь ноябрь россияне готовились к новым волнам наземных атак, под проводом пехоты. Так они хотели компенсировать потери техники. В Институте изучения войны отмечают, что большие наземные штурмы могут представлять угрозу украинским силам. Однако они не приведут к быстрому продвижению России в этом районе.
- В Генштабе сообщают, что Россия не отказывается от своих попыток захватить город. Почти половина всех атак на линии фронта происходят возле Авдеевки. Россияне наступают, используя авиацию, но все их действия безрезультатны.
- В разведке Британии сообщили о новом рекорде по ликвидации личного состава россиян Причиной этого являются бои за Авдеевку. Отмечается, что за ноябрь оккупанты ежедневно теряли в среднем по 931 единицу личного состава. Предыдущий рекорд фиксировали в марте 2023 года, когда шло наступление на Бахмут. Тогда захватчики теряли по 776 человек в день.