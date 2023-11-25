На Авдеевском направлении враг несет существенные потери. В частности, спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что 22 ноября украинские войска уничтожили три российских танка и семь боевых бронированных машин.
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Россия готовилась к изнурительным атакам
Потери оккупантов свидетельствуют о том, что в настоящее время российские войска проводят меньше механизированных ударов, чем в октябре. Украинские официальные лица сообщили, что российская армия потеряла 50 танков и 100 единиц бронетехники во время возобновленного штурма Авдеевки.
Подтверждено, что российские войска потеряли 197 поврежденных и уничтоженных машин во время наступательных операций вблизи Авдеевки с 9 октября.
Российские военные, кажется, провели конец октября и весь ноябрь, готовясь к волне изнурительных наземных атак под руководством пехоты, чтобы компенсировать эти потери тяжелого оборудования,
– говорится в сведении аналитиков.
Большие наземные штурмы под руководством пехоты, вероятно, представляют угрозу украинским силам, которые находятся в обороне на Авдеевском направлении, но не приведут к быстрому продвижению России в этом районе.
В ВСУ подробнее рассказали о третьей волне наступления на Авдеевку
- Враг уже начал третью волну наступления на Авдеевском направлении. Это стало причиной резкого роста потерь среди оккупантов. Об этом рассказал спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.
- Он добавил, что наши военные за минувшие сутки полностью уничтожили три российских танка, а также семь других бронированных машин. Это потери врага в технике только на Авдеевском направлении.
- К третьей волне штурмов оккупанты привлекли значительное количество бронированной техники.