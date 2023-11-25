На Авдеевском направлении враг несет существенные потери. В частности, спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что 22 ноября украинские войска уничтожили три российских танка и семь боевых бронированных машин.

Смотрите также Новая угроза с неба: какие баллистические ракеты Россия получит от Ирана, какие города Украины под ударом

Россия готовилась к изнурительным атакам

Потери оккупантов свидетельствуют о том, что в настоящее время российские войска проводят меньше механизированных ударов, чем в октябре. Украинские официальные лица сообщили, что российская армия потеряла 50 танков и 100 единиц бронетехники во время возобновленного штурма Авдеевки.

Подтверждено, что российские войска потеряли 197 поврежденных и уничтоженных машин во время наступательных операций вблизи Авдеевки с 9 октября.

Российские военные, кажется, провели конец октября и весь ноябрь, готовясь к волне изнурительных наземных атак под руководством пехоты, чтобы компенсировать эти потери тяжелого оборудования,

– говорится в сведении аналитиков.

Большие наземные штурмы под руководством пехоты, вероятно, представляют угрозу украинским силам, которые находятся в обороне на Авдеевском направлении, но не приведут к быстрому продвижению России в этом районе.

В ВСУ подробнее рассказали о третьей волне наступления на Авдеевку