Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун. Он подробнее рассказал о потерях врага на Авдеевском направлении, пишет 24 Канал.

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Третья волна наступления началась

Вчера (22 ноября – 24 Канал) российские оккупанты начали третью волну активных действий в рамках наступления на Авдеевском направлении. И, соответственно, их потери резко возросли. Захватчики привлекли значительное количество бронированной техники,

– отметил Штупун.

Он добавил, что наши военные за прошедшие сутки полностью уничтожили три российских танка, а также семь других бронированных машин. Это потери врага в технике только на Авдеевском направлении.

Штупун также сделал уточнение по 80% уничтоженной техники захватчиков в районе Авдеевки. Об этом рассказывали вчера.

Это была одна конкретная атака. И в ней было две колонны. Приблизительно до 15 единиц техники. И было уничтожено 80% из нее,

– заметил Штупун.

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