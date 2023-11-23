Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун. Он подробнее рассказал о потерях врага на Авдеевском направлении, пишет 24 Канал.
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Третья волна наступления началась
Вчера (22 ноября – 24 Канал) российские оккупанты начали третью волну активных действий в рамках наступления на Авдеевском направлении. И, соответственно, их потери резко возросли. Захватчики привлекли значительное количество бронированной техники,
– отметил Штупун.
Он добавил, что наши военные за прошедшие сутки полностью уничтожили три российских танка, а также семь других бронированных машин. Это потери врага в технике только на Авдеевском направлении.
Штупун также сделал уточнение по 80% уничтоженной техники захватчиков в районе Авдеевки. Об этом рассказывали вчера.
Это была одна конкретная атака. И в ней было две колонны. Приблизительно до 15 единиц техники. И было уничтожено 80% из нее,
– заметил Штупун.
Россияне провели 56 боевых столкновений
- Об этом рассказал командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский. Бригадный генерал также отметил, что началась третья волна наступления на Авдеевское направление.
- Он добавил, что наши военные стойко держат оборону на Авдеевском направлении. По его словам, в зоне ОСГВ "Таврия" оккупанты нанесли 11 авиаударов, провели 56 боевых столкновений, а также произвели 973 артиллерийских обстрела.
- Тарнавский также констатировал рост потерь врага в живой силе и бронетехнике на Таврическом направлении. Он отметил, что уничтожили 8 танков, а общие потери в живой силе достигли 706 бойцов так называемой "второй армии мира".
- Также известно, что уничтожили 51 единицу военной техники. Речь идет не только о 8 танках, но и о 13 ББМ, 8 артиллерийских системах, 2 средствах ПВО, 15 БПЛА, а также 5 автомобилях. Кроме того, уничтожили 2 склада боеприпасов и 4 важных для врага объекта.